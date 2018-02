Italija: Strelec na prebežnike z "jasnimi vezmi s fašizmom" je bil kandidat Severne lige

4. februar 2018 ob 11:17

Rim - MMC RTV SLO, STA

28-letnik, ki je priznal, da je streljal na afriške prebežnike v italijanskem mestu Macerata, ima po besedah notranjega ministra Marca Minnitija "skrajno desničarska ozadja z jasnimi vezmi s fašizmom in nacizmom".

Luca Traini je iz vozečega se avtomobila v soboto dopoldne streljal in ranil šest temnopoltih ljudi, med njimi enega huje, dokler ga ni prijela policija. Ranil je pet moških in žensko. Po poročanju medijev ga je policija prijela, medtem ko je izvedel fašistični pozdrav pred spomenikom padlemu vojaku. Aretaciji se ni upiral.

Minister Minniti je dejal, da je Traini vnaprej načrtoval napade, da pa je deloval sam in da je očitno, da sta ga motivirala rasizem in ksenofobija, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Edina stvar, ki je povezovala žrtve, je bila barva njihove kože, je poudaril minister.

Moški je streljal tudi na več uradov Demokratske stranke pod vodstvom nekdanjega premierja Mattea Renzija, ki je strelca na Facebooku označil za "bedno in noro osebo".

Policija je pred tem povedala, da je Traini simpatizer skrajno desne protipriseljenske stranke Severna liga. Po poročanju medijev je bil tudi njen kandidat na lanskih lokalnih volitvah nedaleč od Macerate.

Napoveduje se uspeh protipriseljenskim strankam

Napad se je zgodil v času volilne kampanje pred marčevskimi parlamentarnimi volitvami v Italiji, na katerih se dober rezultat napoveduje prav protipriseljenskim strankam, ki izkoriščajo dejstvo, da je Italija glavna vstopna točka za prebežnike s severa Afrike v Evropo.

Nekatere italijanske stranke so že v soboto obsodile napad. Premier Paolo Gentiloni je stranke v predvolilnem boju pozval k odgovorni drži. "Sovraštvu in nasilju ne bo uspelo, da bi nas razdvojila," je dejal in Italijane pozval, naj delujejo proti spirali nasilja.

B. V.