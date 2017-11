V Makedoniji obsodili 34 Albancev, odgovornih za spopade v Kumanovu

Haradinaj poziva k mednarodni preiskavi

3. november 2017 ob 21:39

Priština,Skopje - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Makedoniji so v četrtek in petek 34 etničnih Albancev zaradi smrtonosnih spopadov v Kumanovu maja 2015 obsodili na dolgoletne zaporne kazni. Kosovski premier Ramush Haradinaj je pozval k mednarodni preiskavi nasilja.

Sodišče v Makedoniji je v četrtek in petek izreklo kazni v povezavi s krvavimi spopadi med oboroženo skupino etničnih Albancev in pripadniki varnostnih sil v Kumanovu leta 2015. Vsi obsojenci so etnični Albanci, gre pa tako za državljane Makedonije kot Kosova. Vsi so se sicer izrekli za nedolžne.

Sedem obtoženih je zaradi terorizma v četrtek doletela dosmrtna ječa, 26 pa večletne, tudi 40-letne zaporne kazni. Danes je bil na dosmrtni zapor obsojen še en obtoženi, makedonski državljan Sulejman Osmani, ki so mu sodili posebej, potem ko ga je Kosovo izročilo Makedoniji.

Sodišče je odločilo, da so obtoženi krivi sodelovanja v teroristični akciji 9. in 10. maja 2015 pri Kumanovu, kjer so se na meji spopadli pripadniki varnostnih sil in skrajneži, nekateri med njimi tudi nekdanji člani albanske Narodne osvobodilne vojske (NLA). Po dveh dneh spopadov so policijske sile skrajneže obvladale, v spopadih pa je bilo ubitih 18 policistov in oborožencev.

Med sojenjem, ki se je začelo februarja lani, je obramba večkrat pozvala, da bi moralo sodišče upoštevati politično ozadje spopada, in med drugim zahtevala zaslišanje več takratnih visokih makedonskih politikov, med drugim nekdanjega premierja Nikole Gruevskega.

Nejasne okoliščine spopada

Ozadje krvavega spopada še vedno ni pojasnjeno. Pojavila so se sicer ugibanja, predvsem v kosovskih medijih in politiki, da je tedanja nacionalistična makedonska vlada izzvala konflikt, da bi odvrnila pozornost od lastnih težav. Vlada v Skopju je Albance nasprotno obsojala, da so z uporom skušali to območje priključiti sosednjemu Kosovu.

Haradinaj poziva k mednarodni preiskavi

Kosovski premier Haradinaj je zahteval mednarodno preiskavo dogodkov v Kumanovu, ki bo "pomagala poiskati resnico, ki jo vsi zahtevamo". Kdo točno naj bi to preiskavo izvedel, ni pojasnil. Zunanji minister Kosova Behgjet Pacolli je po obsodbah na posvetovanje poklical kosovskega veleposlanika v Skopju in zahteval pojasnila od veleposlanika Makedonije v Prištini, je poročala makedonska tiskovna agencija MIA.

Kosovski protestniki zažigali makedonske zastave

V kosovski prestolnici Prištini in tudi v nekaterih drugih mestih se je medtem zbralo več sto jeznih protestnikov, ki so makedonskim oblastem očitali, da so same izzvala spopade v Kumanovu, in zažigali makedonske zastave.

J. R.