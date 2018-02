V najpomembnejšem budističnem svetišču v Tibetu izbruhnil požar

Zagorelo v več kot tisoč let starem samostanu

18. februar 2018 ob 08:41

Lhasa - MMC RTV SLO

V samostanu Jokhang v Lhasi, najpomembnejšem budističnem svetišču v Tibetu, je izbruhnil požar, ki pa je bil hitro pogašen. O žrtvah ni poročil.

Na spletu so bile objavljeni posnetki, ki kažejo ogenj v strehi, in vsaj eno uničeno pagodo. BBC navaja kitajske medije, ki so poročali, da je zagorelo v soboto, a da je bil hitro pogašen.

Samostan Jokhang je star več kot tisoč let in je uvrščen na seznam Unescove svetovne dediščine. Obseg škode ni v celoti znan. Kitajski mediji poročajo, da kulturne relikvije niso bile poškodovane. Kitajske oblasti naj bi hotele hitro preprečiti objavo in širjenje fotografij in posnetkov požara na družbenih omrežjih. Peking ohranja nadzor nad poročili iz Tibeta, pretežno budistične avtonomne pokrajine v okviru Kitajske, znane kot streha sveta.

Zagorelo je prišlo med tibetanskim praznovanjem tradicionalnega novega leta losarja, ki se je začelo v petek.

Tibet pod nadzorom Pekinga od leta 1950

Tibet ima burno zgodovino. Določen čas je deloval kot neodvisna entiteta, vladale pa so mu tudi kitajske in mongolske dinastije. Kitajska je leta 1950 v pokrajino poslala na tisoče vojakov, da bi prevzela nadzor nad območji. Nekatera so postala Tibetanska avtonomna pokrajina, drugi pa so postali del sosednjih kitajskih provinc.

Medtem ko Peking vztraja, da se je Tibet precej razvil pod njegovo vladavino, pa organizacije za varstvo človekovih pravic opozarjajo, da Kitajska krši človekove pravice in da izvaja politično in versko represijo. Peking obtožbe zanika.

B. V.