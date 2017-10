V Nemčiji prijeli 19-letnega Sirca, ki naj bi pripravljal napad

Moški zbiral material in kemikalije za napad

31. oktober 2017 ob 10:31

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nemška policija je na severu države prijela 19-letnega Sirca, ki naj bi pripravljal islamistično motivirani teroristični bombni napad.

Policija je sporočila, da je bil Jamen A. prijet v mestu Schwerin, pri aretaciji pa so sodelovale posebne enote zvezne policije in kriminalnega urada. Preiskali so tudi več stanovanj ljudi, ki jih sumijo povezav z osumljencem.

19-letnik naj bi se za bombni napad odločil julija letos. Njegov namen je bil ubiti in raniti večje število ljudi. Na napad se je od julija pripravljal z zbiranjem materiala in kemikalij za izdelavo eksplozivne naprave.

Za zdaj še ni znano, ali je že izbral tarčo napada, kot tudi ne, če je del teroristične organizacije. Moškega je policija opazovala dalj časa, pri čemer se še ne ve, kdaj naj bi prispel v Nemčijo.

V zadnjih dveh letih je Nemčija sprejela več kot milijon prebežnikov in beguncev, večino od njih iz Sirije, kjer že od leta 2011 divja vojna.

Zaradi politike "odprtih vrat" kanclerke Angele Merkel so njeni konservativci izgubili glasove na letošnjih parlamentarnih volitvah, medtem ko je ogromno pridobila protipriseljenska stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), ki prvič prišla do poslanskih sedežev v bundestagu.

G. V.