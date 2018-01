V Nemčijo lani prispelo skoraj 100.000 manj prosilcev za azil kot leta 2016

Odprtih je še skoraj 70.000 prošenj za azil

16. januar 2018 ob 15:50

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški zvezni urad za migracije in begunce (Bamf) je lani registriral 186.644 novih prosilcev za azil, kar je skoraj 100.000 manj kot leta 2016. Največ jih je prišlo iz Sirije.

Po začetku množičnega prihoda prebežnikov leta 2015, ko je nemška kanclerka Angela Merkel odprla meje za begunce, so v Nemčiji registrirali rekordno število prosilcev za azil. Leta 2015 so jih tako registrirali kar 890.000. V zadnjih letih je to število začelo upadati, deloma zaradi nove regulacije in seznama t. i. varnih držav izvora.

Lani je največ beguncev, tako kot že leto prej, prišlo iz Sirije, skoraj 50.000, sledili so Iračani, Afganistanci in Eritrejci.

"Bamf se ne spopada več s posledicami krize," je na novinarski konferenci dejal nemški notranji minister Thomas de Maiziere. Po njegovih besedah se lahko urad zdaj osredotoči na prihodnje naloge in izzive, med katerimi je po njegovem mnenju največji integracija.

Deportirali 26.000 ljudi

De Maiziere je še povedal, da so lani deportirali 26.000 ljudi, kar je 2.000 manj kot leta 2016. Kot razlog je navedel, da so večinoma že končali relativno nezahtevno deportacijo v države Balkana, ki jih ima Nemčija za varne države. Med 26.000 deportiranimi ljudmi jih je bilo 60 takih, ki naj bi predstavljali grožnjo družbi.

Urad za migracije je lani odločil o več kot 600.000 prošnjah za azil, odprtih pa je še skoraj 70.000 prošenj. Tudi to je uspeh za urad, saj so imeli decembra 2016 še več kot 400.000 odprtih prošenj za azil, piše nemški časopis Welt.

