Nemški zdravniki so se uprli obveznim pregledom za določitev starosti prebežnikov

Prejšnji teden umor 15-letnice v Kandlu

2. januar 2018 ob 13:17

Berlin - MMC RTV SLO

Nemški zdravniki so kot neetičen in nezanesljiv označili predlog nekaterih politikov, da bi morali vsi mladi prebežniki ob prihodu v državo obvezno opraviti zdravniški pregled, s katerim bi preverili njihovo starost.

Nemška zdravniška zbornica je v izjavi za javnost zapisala, da bi bila uvedba obveznih pregledov za določitev starosti prebežnikov "vdor v telesno nedotakljivost posameznika". "Zbornica ima velike zadržke do tega ukrepa. Če bi morali takšne teste opraviti vsi prebežniki, bi šlo za poseg v zaščito ljudi," je dejal predsednik zbornice Frank Ulrich Montgomery in poleg tega opozoril, da tovrstni testi niti niso povsem natančni.

Takšni pregledi so v Nemčiji za zdaj prostovoljni. Zanje lahko zaprosijo sami prebežniki, ki želijo dokazati svojo starost, predlagajo pa ga lahko tudi državne institucije. Rentgenski pregled za določitev starosti je obvezen le v primeru kriminalnih dejanj. Gre za postopek, imenovan rentgenska artroskopija, s katerim zdravniki določijo starost človeka na podlagi njegovega telesnega videza, zob, kosti v dlaneh ali ključnici, piše Deutsche Welle.

Mnogi mladi prebežniki, ki v Nemčiji iščejo zatočišče, pridejo v državo brez staršev, ali jim bo država ponudila streho nad glavo in denarno pomoč, pa je velikokrat odvisno prav od tega, ali so še mladoletni ali so že presegli starost 18 let. Mladi prebežniki, ki še niso dopolnili 18 let, so tako premeščeni v ustanove za mladoletne brez spremstva, dodelijo jim skrbnika, poleg tega dobijo finančno in drugačno podporo, lahko obiskujejo šolo, sčasoma pa lahko dobijo tudi pravico, da se jim v Nemčiji pridružijo tudi starši. Nasprotno mnoge polnoletne v primeru, da jim ne odobrijo prošnje za azil, čaka izgon.

Lani je število prebežnikov, ki so prišli v Nemčijo, sicer močno padlo - prišlo jih je 111.000, leta 2016 pa skoraj 750.000, povečalo pa se je prav število otrok in mladostnikov brez staršev.

Razvpiti primer iz Kandla

Pozivi k obveznemu pregledu za določitev starosti so se okrepili po nedavnem napadu z nožem na 15-letno dekle v mestu Kandel, za katerega je obtožen 15-letni prebežnik iz Afganistana, ki je bil dekletov prijatelj. Domnevno jo je zabodel, ker je prekinila njuno zvezo. Dekle je umrlo, dva dni po dogodku pa je njen oče dejal: "Nikakor ne verjamem, da je napadalec star komaj 15 let. Upam, da bodo v sodnem postopku ugotovili njegovo pravo starost."

Na sodišču v Freiburgu sicer že poteka podoben primer - sojenje iranskemu prosilcu za azil, ki naj bi oktobra lani posilil in nato umoril 19-letno študentko. Ob aretaciji je trdil, da je star 16 let, njegov oče pa je sodišču dejal, da ima 33 let.

"Pretvarjajo se, da so najstniki"

Že pred tem je bavarski notranji minister Joachim Herrmann iz Krščansko socialne unije (CSU), sestrske stranke Krščansko demokratske unije (CDU) dolgoletne kanclerke Angele Merkel, zahteval "ostra pravila glede starostnih pregledov za vse prebežnike, za katere ni že takoj jasno, da so otroci". "Mnogo prebežnikov se namreč pretvarja, da so najstniki," je dodal. Z njim se je strinjal tudi podpredsednik CDU-ja Thomas Strobl, ki se je zavzel za to, da zdravniki ugotovijo starost vseh prosilcev za azil.

Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) takšne zdravniške preglede zahteva že nekaj časa. Pri tem kot vzor navajajo avstrijski model, kjer je bila obvezna določitev starosti z zdravniškim pregledom uvedena pred osmimi leti, dodaja Deutsche Welle.

A. P. J.