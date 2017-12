V New Delhiju skušajo onesnaženost pregnati s topom proti smogu

15-krat višja vrednost delcev PM2.5 v zraku

21. december 2017 ob 12:45

New Delhi - MMC RTV SLO

Indija, ki se bori s hudo onesnaženostjo zraka, je predstavila nov način boja proti smogu - poseben top, ki v zrak z veliko hitrostjo izstreljuje vodne kapljice. A okoljevarstveniki opozarjajo, da s tem ne bodo odpravili vzroka težav.

Top proti smogu so namestili v New Delhiju, velemestu, ki velja za enega najbolj onesnaženih krajev na svetu. Top je delo indijskih raziskovalcev. Ima obliko sušilca za lase in je nameščen na tovornjaku, trenutno pa deluje v industrijskem območju New Delhija, imenovanem Anand Vihar, kjer so v sredo izmerili več kot 15-krat preseženo vrednost škodljivih delcev PM2.5.

Top so sicer sprva izdelali za boj proti onesnaženem zraku v rudnikih in na gradbiščih, če se bo izkazal za učinkovitega tudi v boju proti onesnaženemu zraku, pa jih bo indijska vlada kupila še več, piše Guardian. Podjetje Cloud Tech, ki top proizvaja, je sporočilo, da lahko top v zrak izstreli do sto litrov vode na minuto in s tem očisti 95 odstotkov delcev, ki povzročajo onesnaževanje.

Pri okoljevarstveni organizaciji pa so opozorili, da top ne odstranjuje vzroka težav. Onesnaženje v New Delhiju je pozimi tako hudo, da je tamkajšnji minister za okolje stanje primerjal s "plinsko celico". Vzrok za onesnaženost so avtomobilski izpušni plini, sežiganje pridelkov, kurjenje na prostem in industrijske emisije.

A. P. J.