V požaru v Londonu domnevno umrlo 79 ljudi, žrtev pa bo morda še več

Preiskava bo "zelo obsežna"

19. junij 2017 ob 15:16

London - MMC RTV SLO/STA

Število smrtnih žrtev požara v stanovanjski stolpnici v Londonu se je povečalo na 79, pri čemer so v število vključeni tudi pogrešani, ki so verjetno umrli, je sporočila policija.

"Bojim se, da za 79 ljudi verjamemo, da so mrtvi ali pogrešani in domnevno mrtvi," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal načelnik londonske policije Stuart Cundy. Dodal je, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo. Kot je še dejal, so sicer pet pogrešanih ljudi našli živih.

Zaradi stanja stolpnice bi lahko po Cundyjevih besedah identifikacija žrtev potekala več tednov. "Zame je pomembno, da najdemo odgovore za te družine, ki so bile neposredno prizadete," je poudaril.

Kot je dejal, bo preiskava "zelo obsežna". Vključevala bo namreč gradnjo zgradbe, zadnjo obnovo, vzdrževanje in tudi ukrepe požarne varnosti. "Vsem želim zagotoviti, da bomo preiskali vsa kriminalna dejanja, ki bi jih lahko zakrivili posamezniki ali organizacije," je poudaril. Dodal je, da bo v primeru kaznivih dejanj poskrbel, da bodo krivci odgovarjali.

Stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v predelu Londona West London je prejšnjo sredo zajel požar, ki se je iz spodnjih nadstropij hitro razširil vse do vrhnjega 24. nadstropja. Stanovalci so sicer že več let opozarjali na požarno tveganje, ki ga je predstavljala stavba. Vlada je bila deležna številnih kritik, da ni ustrezno ukrepala.

B. V.