Londonski požar najverjetneje zahteval 58 življenj, novi protesti proti Mayevi

Premierka na sedežu vlade gostila prebivalce stolpnice

17. junij 2017 ob 19:10

Policija je sporočila, da je požar najverjetneje zahteval 58 življenj. Premierka Theresa May je medtem sklicala izredno sejo vlade na temo tragedije, proti njej pa ponovno potekajo protesti.

"V tem trenutku imamo podatek, da je pogrešanih 58 ljudi, ki so se v času požara nahajali v stolpnici. Na žalost moramo zdaj predvidevati, da so mrtvi," je povedal poveljnik policije Stuart Cundy.

Dodal je, da je med 58 žrtvami tudi 30 do zdaj uradno potrjenih ter da se število sicer še lahko spremeni. Po poročanju BBC-ja bi se število žrtev lahko povzpelo do 70.

Če bo novo število žrtev sredinega požara stolpnice Grenfell Tower tudi uradno potrjeno, bo to najsmrtonosnejši požar v Londonu po drugi svetovni vojni.

Britanska premierka Theresa May je po nizu kritik, da je po požaru v londonski stolpnici reagirala neustrezno, sklicala izredno sejo vlade. Kot je dejala, je treba storiti vse za ustrezno pomoč prizadetim v tragediji.

Na sedežu vlade je gostila prizadete v požaru in prostovoljce, ki so pomagali ob nesreči. "Stvari bomo urejali znotraj skupnosti. S premierko smo imeli dve in pol ure trajajoče pogovore, pogovarjali smo se o naših zahtevah in pričakovanjih," je za BBC povedal eden izmed udeležencev pogovorov.

Glasne kritike na ravnanje oblasti

Po požaru se je na pristojne vsula toča kritik, ki so med drugim izpostavljale neustrezne protipožarne ukrepe in slabo odzivanje po izbruhu požara. Protestniki so se v petek zbrali v četrti Kensington, kjer se nahaja pogorela stolpnica Grenfell Tower. Med 50 in 60 zbranih se je ločilo od množice in s seznamom zahtev vstopilo v poslopje lokalnih oblasti Kensingtona.

Mayjeva se je že v petek srečala s preživelimi, ki so jo sprejeli z vzkliki "sram vas bodi". Na srečanju je naznanila oblikovanje posebnega pet milijonov funtov (5,7 milijona evrov) vrednega sklada, iz katerega bodo financirali nujne zadeve, hrano, oblačila in ostale stroške.

Sklad vključuje tudi cilj zagotovitve novih domovanj za preživele v roku treh tednov, in sicer čim bliže njihovemu dosedanjemu domu. V vmesnem času naj bi plačevali za stroške njihovega bivanja.

"Vsi smo izredno žalostni, vsi smo jezni, vendar seveda nihče izmed nas ni tako jezen kot tisti, ki jih je tragedija neposredno prizadela. Popolnoma razumem, zakaj so jezni," je ob tem povedal novi namestnik Mayeve Damian Green in napovedal, da bo vlada na teren poslala posebno ekipo, ki bo odgovarjala na vprašanja prebivalcev.

Stolpnica kot simbol razdeljene družbe

Tragedija je med prebivalci Londona spodbudila geste solidarnosti in povezanosti, mnogi ljudje so pomagali z oskrbo preživelih; jim finančno pomagali in darovali oblačila ter ostale potrebščine. Na drugi strani je požar sprožil val jeze na oblasti, ožgana stolpnica pa je postala simbol globoko razdeljene družbe.

"Težko je uiti mrakobnemu razpoloženju po državi," je ob praznovanju svojega rojstnega dne sporočila kraljica Elizabeta II. in dodala, da je angleški narod združen v žalosti, zdaj še toliko bolj odločen, da podpre ponovno vzpostavljanje življenj prizadetih.

Novi protesti

V londonski vladni četrti Westminster se je na ulici Whitehall znova zbralo več sto protestnikov. Podobni protesti pred vladnim sedežem na Downing Streetu so bili v britanski prestolnici že v petek zvečer.

Protestniki so po poročanju BBC-ja zahteval odstop Mayeve, kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, pa so protestniki poleg zahteve po odstopu Mayeve izražali podporo voditelju opozicijskih laburistov Jeremyju Corbynu.

