Požar v Londonu osvetlil socialno neenakost. Protestniki vdrli v stavbo lokalne oblasti.

Sun: Pogrešanih 65 ljudi

16. junij 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 20:11

London - MMC RTV SLO/Reuters

Le streljaj od pogorele londonske stolpnice s socialnimi stanovanji so ene najbogatejših britanskih ulic, kjer živijo multimilijonarji. Po zadnjih podatkih je v požaru umrlo najmanj 30 ljudi, to število pa naj bi se še povečalo. Jezni protestniki so medtem vdrli v poslopje lokalnih oblasti.

Nadaljevalo se bo iskanje posmrtnih ostankov žrtev. Policija je opozorila, da nekaterih morda ne bodo mogli identificirati. Uradnih podatkov o številu pogrešanih še ni, a po pisanju britanskega tabloida Sun po požaru pogrešajo še 65 ljudi.

Ni znano, koliko ljudi je bilo v stolpnici, ko je izbruhnil požar. Mediji sicer navajajo, da je bilo v sredo ponoči v zgradbi okoli 600 ljudi. Gasilci so jih rešili 65, številni so iz goreče stavbe prišli sami, mnogi pa so ostali ujeti v njej. BBC poroča, da bi število smrtnih žrtev lahko doseglo 60. 24 ljudi je še vedno v bolnišnicah, med njimi jih je 12 še naprej na intenzivni negi.

Policija je sporočila, da bo preiskava pokazala, ali so bila storjena kazniva dejanja.

Načelnica londonske gasilske brigade Dany Cotton je v četrtek dejala, da bi preiskava zgradbe lahko trajala več tednov. Gasilci pravijo, da ni upanja, da bi našli preživele.

Nesreča je sicer sprožila izlive solidarnosti. Šokirani Londončani so darovali toliko oblek, obutve in posteljnine, da so bili prostovoljci kmalu preplavljeni. Kot poroča Reuters, pa je bilo na ulicah okoli stolpnice čutiti tudi veliko jeze. Prebivalci so namreč obtoževali lokalne oblasti, da so zanemarjale varnost revnih v korist politik, ki branijo interese bogatih.

Protesti po požaru

Ob zahtevam po več pomoči žrtvam požara so se v četrti Kensington zbrali protestniki. Med 50 in 60 zbranih se je ločilo od množice in s seznamom zahtev vstopilo v poslopje lokalnih oblasti Kensingtona.

"Nihče ne ve, kaj se dogaja. Ljudje so zelo jezni. Ti ljudje ne bi smeli spati na ulicah," je dejal eden od protestnikov. Zbrani protestniki med drugim od pristojnih oblasti terjajo zaveze glede pomoči žrtvam in tudi glede ukrepanja v povezavi z drugimi stavbami v okrožju, ki bi jim lahko grozila enaka usoda kot pogoreli stopnici.

Po navedbah organizatorjev protestov lokalni voditelji niso govorili z njimi, so pa v izjavi obljubili, da bodo toliko ljudi, kot je mogoče, namestili v okolici, za vse pa priskrbeli posebna sredstva za pomoč. Niso pa navedli števila prebivalcev stolpnice, kar je bila ena od zahtev protestnikov.

Na območju je policija vzpostavila barikado, zaradi česar je po navedbah protestnikov prišlo do fizičnega obračunavanja med njimi in policijo.

Pomemben videz zaradi okoliških bogatašev?

Ena od prebivalk, Alia Al Ghabbani, je bila kot mnogi drugi jezna zaradi nedavne prenove stolpnice, v okviru katere so nanjo namestili nove zunanje obloge, ki bi po poročanju medijev lahko igrale pomembno vlogo v tako hitrem širjenju ognja, saj so bile plastične, namesto iz negorljivega materiala. Kot je dejala, so stolpnico polepšali, da bi bila lepša za bogataše, ki živijo v bližini.

Gasilci so sicer sporočili, da je še prezgodaj, da bi vedeli, kaj je povzročilo požar, lokalne oblasti pa so zatrdile, da je bil namen prenove izboljšati kakovost življenja za prebivalce stolpnice.

Prebivalci so sicer že dlje časa opozarjali na neustrezno požarno varnost v stolpnici, a so naleteli na gluha ušesa. Požar pa je sprožil tudi politična vprašanja v britanski družbi. Medtem ko konservativci, ki so na predčasnih volitvah prejšnji teden sicer osvojili največ glasov, a imeli hude izgube, zagovarjajo nizke davke in nizko javno porabo, laburisti, ki so močno povečali svojo podporo, zagovarjajo namenjanje več denarja za javne storitve.

Okrožje Kensington, kjer stoji pogorela stolpnica, je na zadnjih volitvah prvič v zgodovini pripadlo laburistom. Nova laburistična poslanka Emma Dent Coad je tako že kritizirala lokalni svet zaradi nezagotavljanja varnosti. Po njenih besedah bi se lahko nesreči izognili.

Premierka spregledala prebivalce

Konservativna premierka Theresa May je v četrtek obiskala prizorišče požara, a postala tarča kritik, ker se je pogovorila le z gasilci, ne pa tudi s prebivalci. Nasprotno pa so tamkajšnji prebivalci navdušeno sprejeli Jeremyja Corbyna, vodjo laburistov, ki se je srečal s prebivalci in prostovoljci. Corbyn je dejal, da je Kensington "zgodba dveh mest".

"Južni del Kensingtona je neverjetno bogat, je najbogatejši predel cele države. Predel, kjer je izbruhnil požar, pa je, mislim, najrevnejši v celi državi," je dejal vodja opozicijskih laburistov. Corbyn je predlagal, da se po potrebi zasežejo prazna stanovanja premožnih v okolici in se jih nameni za nastanitev ljudi, ki so izgubili dom. "Kako je lahko sprejemljivo, da imate v Londonu luskuzne stavbe in stanovanja, ki so namenoma prazna kot naložba, medtem ko brezdomci iščejo streho nad glavo," je vprašal.

Stanovalci, ki so se rešili iz stolpnice, so minulo noč večinoma preživeli v zasilnih namestitvah v športnih dvoranah ali v hotelih. Oblasti londonskih četrti Kensington in Chelsea so napovedale, da bodo vsem stanovalcem do konca tedna priskrbeli nova stanovanja. Aktivisti pa so v središču Londona napovedali solidarnostni shod z žrtvami požara, ki naj bi potekal pred ministrstvom, pristojnim za gradnjo stanovanj.

Prebivalce v zasilnih namestitvah sta obiskala tudi britanska kraljica Elizabeta II. in njen vnuk princ William. V športnem centru Westway sta se srečala s prostovoljci in prebivalci, predtem pa sta se poklonila žrtvam požara.

Soseska v neposredni bližini nesrečne stolpnice, Notting Dale, je socialno mešana. Okoli stolpnic s socialnimi stanovanji so urejene ulice s hišami, v katerih živijo premožni ljudje, čeravno ne milijonarji. Ti živijo nekaj minut stran v prestižnem Holland Parku.

Nizki davki, manj javnih storitev

Kljub precejšnji socialni neenakosti pa so številni prebivalci Notting Dala odprli vrata svojih domov za prebivalce stolpnice, ki so pobegnili pred ognjem. Anabel Donald, starejša občanka, je svoje stanovanje ponudila šestim ljudem, ki niso imeli kam iti. Ob tem je pomagala kot prostovoljka v tamkajšnji cerkvi v času požara.

Lokalni svet, ki ga vodijo konservativci, je obtožila, da je po nepotrebnem ohranjal nizke davke, saj bi lahko brez težav zbrali več denarja za socialna stanovanja in druge javne storitve. Sama bi bila pripravljena plačati višje davke, je dejala.

B. V., J. R.