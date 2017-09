V Rimu v zadnjem času več napadov na ženske

Županja napovedala več ukrepov

19. september 2017 ob 13:36

Rim - MMC RTV SLO, STA

Prebivalci Rima so pretreseni zaradi niza spolnih napadov na ženske, med njimi na več turistk. Storilca oziroma storilce še iščejo, sum pa leti predvsem na prebežnike.

V ponedeljek ponoči je bila v parku Vile Borghese v samem središču mesta napadena 57-letna Nemka. Golo, pretepeno, z zvezanimi rokami in zamašenimi usti jo je našel taksist, je sporočila policija, ki zdaj išče moškega, starega med 20 in 25 let. Nemko je najprej oropal, nato pa še posilil.

Policija je pojasnila, da so v preteklih dneh obravnavali več podobnih spolnih napadov na turistke v Rimu. Prejšnji teden je bila v bližini železniške postaje Termini posiljena finska turistka. Napadel naj bi jo prebežnik iz Bangladeša. Turistka iz Belgije pa je prijavila napad na Kapitolskem griču.

Posebej veliko pozornosti je bil deležen tudi napad na par iz Poljske v Riminiju pred nekaj več kot dvema tednoma. Skupina štirih prebežnikov, med njimi treh mladoletnikov, je moškega pretepla, žensko pa zlorabila. Zatem je ista skupina posilila še transseksualca iz Peruja.

Ugodnejše nočne tarife za taksije za ženske

Omenjeni napadi v Italiji zbujajo veliko pozornosti, četudi niso povezani. Rimska županja Virginia Raggi je napovedala niz ukrepov, ki naj bi izboljšali varnost v prestolnici. Namestili naj bi 150 novih nadzornih kamer v več različnih mestnih predelih. Tako v središču mesta kot v njegovi okolici bodo okrepili tudi ulično razsvetljavo. Ženskam, ki bodo ponoči poklicale taksi, pa bodo zagotovili ugodnejše tarife.

Okrepili bodo tudi preventivno dejavnost proti nasilju. Centri za boj proti nasilju naj bi postali aktivnejši, v šolah pa naj bi izvedli opozorilne akcije pred napadi na ženske.

A. P. J.