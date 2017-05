Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Odziv na izide vzporednih volitev v CDU-ju. Foto: Reuters Odziv na izide vzporednih volitev v SPD-ju. Foto: Reuters Sorodne novice Izidi volitev v Posarju dobri obeti za Merklovo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Schleswig-Holsteinu slavijo krščanski demokrati Angele Merkel

Socialdemokrati Martina Schulza se poslavljajo od vladavine v regiji

7. maj 2017 ob 18:51,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 18:57

Kiel - MMC RTV SLO/Reuters

Na parlamentarnih volitvah v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein glede na vzporedne izide slavijo krščanski demokrati (CDU) Angele Merkel pred socialdemokrati (SPD) Martina Schulza.

V zvezni deželi na severu Nemčije so po poročanju televizijskih hiš ZDF in ARD krščanski demokrati (CDU) dobili 33,8 odstotkov glasov, za razliko od 30,8-odstotone podpore leta 2012. Socialdemokrati (SPD) so osvojili 26,7 odstotkov glasov, kar je manj kot 30,4 odstotkov leta 2012.

Socialdemokrati se tako poslavljajo od koalicijske vladavine v regiji, ki so jo skupaj z Zelenimi in regionalno stranko danske in frizijske manjšine SSW imeli zadnjih pet let, čeprav so tudi na volitvah leta 2012 osvojili manj glasov kot CDU.

Po rezultatih vzporednih volitev so dovolj podpore za vstop v deželni parlament zbrali tudi Zeleni z 12,6 odstotka, Svobodni demokrati (FDP) z 10,7 odstotka in Alternativa za Nemčijo (AfD) s 5,5 odstotka. Stranka danske in frizijske manjšine SSW ima vstop v parlament zagotovljen ne glede na podporo, dobila pa je 3,5 odstotka glasov.

Volitve v edini nemški deželi, ki meji na dve morji, so bile pomemben pokazatelj pred septembrskimi zveznimi parlamentarnimi volitvami, ko se bo nemška kanclerka Angelo Merkel, voditeljica krščanskih demokratov (CDU), potegovala za nov mandat. To so že druge regionalne volitve, na katerih so CDU premagali SPD, marca so zmagali že na deželnih volitvah v Posarju. Naslednjo nedeljo bodo potekale volitve v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija.

J. R.