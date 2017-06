V streljanju ranjen "vodja" republikancev Scalise; napadalec ubit

Napadalec 66-letni James T. Hodgkinson zagovornik levičarskih politik

14. junij 2017 ob 14:17,

zadnji poseg: 14. junij 2017 ob 18:52

Alexandria - MMC RTV SLO/Reuters/STA

66-letni napadalec je v Alexandrii v Virginiji streljal na vodjo republikanske večine v predstavniškem domu ameriškega kongresa Steva Scalisa in druge kongresnike.

Scalise in sodelavci so bili napadeni med jutranjim treningom bejzbolske ekipe kongresnikov. Kot je dejal senator Mike Lee iz Utaha, je bil Scalise zadet v bok. 51-letni Scalise je bil že operiran in je v stabilnem stanju.

Policija še ni želela izdati identitete napadalca. A po poročanju Washington Posta, ki se sklicuje na vire znotraj pravosodja, gre za 66-letnega Jamesa T. Hodgkinsona iz Bellevilla v Illinoisu. Napadalec je bil v streljanju s policijo ranjen in prepeljan v bolnišnico, kjer je nato podlegel poškodbam.

Mediji: Napadalec politično levičar, podpornik Sandersa

Motiv napadalca še ni znan, so ga pa ameriški mediji identificirali kot levičarja, ki se je udeleževal protestov. Hodgkinson je bil glede na objave na Facebooku zagovornik levih oziroma progresivnih politik ter senatorja iz Vermonta Bernarda Sandersa, ki se je lani potegoval za demokratsko predsedniško nominacijo. Tisti, ki ga poznajo, po poročanju Washington Posta pravijo, da doslej ni kazal nasilnih nagnjenj, je pa odločno nasprotoval Trumpu in republikanskim politikam, kot je njihova zdravstvena reforma.

Ranjena še dva policista in dva uslužbenca kongresa

Republikanski kongresnik iz Alabame Mo Brooks je pojasnil, da je bil tudi sam navzoč na treningu, ko je bil zadet Scalise. Brooks je napadalca opisal kot "belega moškega srednjih let in nekoliko močnejše postave". Napadalec Hodgkinson je bil oborožen s polavtomatsko puško in je bil huje ranjen po izmenjavi ognja s policisti, ki so varovali kongresnike. Poleg Scalisa in napadalca sta bila ranjena še dva policista in dva pomočnika kongresnika. Vsi so bili prepeljani v bolnišnico.

Senator Rand Paul: Brez policije bi bil pokol

V strelskem obračunu med varnostnimi silami oziroma policijo, ki je varovala kongresnike, in napadalcem naj bi odjeknilo od 50 do 100 strelov. "Brez posredovanja policije bi bil pravi pokol. Nismo imeli nobenega orožja razen kijev. Igrišče je bilo kot polje smrti," je dejal senator iz Kentuckyja Rand Paul. Na treningu pred vsakoletno tekmo kongresnikov so bili med drugim navzoči tudi drugi člani kongresa Chuck Fleischmann, Ron DeSantis in Jeff Duncan.

Trump pohvalil ukrepanje policije

Ameriški predsednik Donald Trump se je na napad najprej odzval na Twitterju: "Žalostni smo ob tej tragediji. Kongresnik Scalise je bil hudo ranjen, a bo popolnoma okreval. V mislih in molitvi smo s člani kongresa, njihovimi asistenti in drugimi prizadetimi."

Kasneje je v posebni izjavi pohvalil junaška dejanja kongresnih policistov na igrišču v Alexandrii in dejal, da bi bilo žrtev še več, če strelca ne bi obvladala dva kongresna policista. Trump je Scalisa označil za prijatelja, domoljuba in borca in mu zaželel hitro okrevanje. Predsednik je izjavo sklenil z besedami, da se lahko vsi počutijo blagoslovljene, da so Američani. "Naši otroci si zaslužijo odraščanje v državi varnosti in miru. Najmočnejši smo, ko smo poenoteni in delamo za skupno dobro," je dejal.

Leta 2011 Giffordsova ustreljena v glavo

To je prvi napad na kakšnega člana ameriškega kongresa po januarju 2011, ko je bila v Tucsonu v glavo ustreljena demokratska kongresnica Gabrielle Giffords. Giffordsova je napad preživela, medtem ko je šest drugih ljudi umrlo. Strelec Jared Loughner je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen. "V srcu sem z nekdanjimi kolegi, njihovimi družinami in tudi s policisti, junaki slehernega dne," pa je ob tokratnem napadu v tvitu zapisala Giffordsova.

