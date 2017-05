V več kot 70 državah je homoseksualnost še vedno nezakonita

Opazen napredek na tem področju v zadnjih letih

17. maj 2017 ob 12:15

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Poteka mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji. V 72 državah pa je homoseksualnost še vedno nezakonita. V osmih članicah ZN-a je za to predpisana celo smrtna kazen.

Mednarodno lezbično, gejevsko, biseksualno, trans in interspolno združenje ILGA je sporočilo, da je v 45 od 72 držav istospolna usmerjenost nezakonita tako za moške kot ženske.

ILGA je opozorila tudi na nadzor v nekaterih državah, ki je v digitalni dobi še toliko bolj nemil. Izvršni direktor združenja Renato Sabbadini je izpostavil primer ruske republike Čečenije, kjer so v zadnjem času poročali o aretaciji več kot 100 moških, ki jih sumijo, da so homoseksualci.

Po informacijah Sabbadinija so v okviru preiskave vdirali v družbena omrežja moških, ki so jih sumili, da so homoseksualci, pridobljeni material pa nato uporabili za identifikacijo in vzpostavitev stika s tistimi, ki jih še niso aretirali.

Tudi generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland je opozoril na razmere v Čečeniji. Svet Evrope ima dolžnost, da zavaruje LGBTI skupnost, je dejal. Na spletu in v javnem prostoru so namreč še vedno zelo razširjeni napadi na pripadnike te skupnosti. V Franciji so lani zabeležili kar 20 odstotkov več žalitev in nasilja proti LGBTI skupnosti, zaskrbljujoča poročila pa prihajajo tudi iz drugih delov Evrope, je dodal Jagland.

Na razmere v Čečeniji je opozoril tudi Jonas Gunnarsson, glavni poročevalec Parlamentarne skupščine SE o pravicah LGBTI skupnosti, ki je izpostavil obsežne ugrabitve in mučenja ter izvensodne usmrtitve pripadnikov te skupnosti. Države je pozval k odločni obsodbi homofobnega in transfobnega nasilja ter nujni zaščiti žrtev tega nasilja ter končanje nekaznovanosti storilcev. "Enakosti in dostojanstva brez tega ni mogoče doseči," je poudaril.

Bruselj opozarja vlade članic EU-ja

EU je opozoril vlade na njihove obveze, da spodbujajo univerzalnost človekovih pravic in da zagotovijo uživanje pravic vsem, ne glede na njihovo spolno identiteto ali usmerjenost, so sporočili iz Bruslja. Visoka zunanjepolitična predstavnica Federica Mogherini pa je izpostavila napredek pri zagotavljanju vseh človekovih pravic pripadnikom skupnosti lezbijk, homoseksualcev, biseksualcev, trans in interspolnih oseb (LGBTI) v zadnjih letih. Več držav je dekriminaliziralo homoseksualnost ter sprejelo zakone, ki ščitijo posameznike na podlagi njihove spolne usmerjenosti in identitete, kar ne bi bilo mogoče brez požrtvovalnosti aktivistov, ki so se borili za enakopravnost LGBTI, je sporočila.

Tudi v združenju ILGA so pohvalili, da je bilo v preteklih letih uveljavljenih več zakonov, ki ščitijo pripadnike LGBTI skupnosti pred diskriminacijo in nasiljem. Kljub temu, da jih vedno več držav priznava tudi kot družine, pa je teh še vedno manj kot 25 odstotkov.

Zunanje ministrstvo Republike Slovenije (MZZ) je od današnjem dnevu opozorilo, da mednarodno pravo prepoveduje diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, vključno z diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ter poziva k polnemu spoštovanju človekovih pravic vseh ljudi. Odprava vseh oblik diskriminacije naj bi predstavljala eno izmed zunanjepolitičnih prioritet Slovenije na področju človekovih pravic.

Na MZZ-ju so pozvali k odpravi kriminalizacije istospolne spolne usmerjenosti ter obsodili uporabo smrtne kazni nad LGBTI ljudmi zaradi spolne identitete ali usmerjenosti.

B. V.