V Venezueli opozicija ne bo smela kandidirati na volitvah naslednje leto

Maduro: Stranke so izginile s političnega zemljevida

11. december 2017 ob 08:20

Caracas - MMC RTV SLO

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je dejal, da na predsedniških volitvah, ki bodo leta 2018, ne bodo smele kandidirati tri največje in najbolj vplivne opozicijske stranke.

Maduro je kot razlog navedel bojkot županskih volitev, ki so jih v nedeljo izvedli v tej državi na severu Južne Amerike. Po njegovi odločitvi bodo na predsedniških volitvah lahko sodelovale le stranke, ki so sodelovale tudi na županskih, piše BBC. Voditelji največjih treh opozicijskih strank (Primero Justicia, Accion Democratica in Voluntad Popular) so jih bojkotirali, ker menijo, da je volilni sistem pristranski. Maduro se z njimi ne strinja in je volilni sistem v Venezueli označil za "povsem zanesljivega".

V nedeljskem govoru je med drugi dejal, da so opozicijske stranke s to potezo "izginile s političnega zemljevida": "Stranka, ki tokrat ni sodelovala in je pozivala k bojkotu volitev, ne more več sodelovati na volitvah." Dodal je, da pri tem le upošteva merila, ki jih je določila nacionalna ustavna skupščina. V njej prevladujejo tisti, ki so naklonjeni Maduru, kar opozicija vidi kot način, kako se predsednik drži na oblasti. Nacionalne ustavne skupščine ne priznava, saj pravi, da je nedemokratična.

Država v veliki gospodarski krizi

Oktobra so tri največje opozicijske stranke napovedale bojkot volitev več kot 300 županov. Dejali so, da glasovanje služi "diktaturi predsednika Madura". Pričakovati je, da bo Madurjeva socialistična stranka zmagovalka volitev, čeprav se je gospodarska kriza, za katero je značilno pomanjkanje osnovnih dobrin in naraščajoča inflacija, v državi še zaostrila. Venezuela ima največje naftne rezerve na svetu, ima velike količine premoga in železove rude, a kljub naravnim bogastvom veliko število Venezuelcev živi v revščini.

Venezuela je politično razdeljena. Na eni strani so t. i. chavisti, ki podpirajo levičarsko ideologijo, slonečo na načelih borca za neodvisnost od Španije Simona Bolivarja, in socialni program nekdanjega predsednika Huga Chaveza, ki ga danes izvaja njegov naslednik Maduro. Na drugi so vladni nasprotniki, ki si bolj kot vse drugo želijo, da bi se po 18 letih Združena socialistična stranka (PSUV) umaknila z oblasti.

Kot poroča BBC, je izjava Madura namenjena provokaciji opozicije. Zaradi povečanja gospodarske krize predsednik izgublja podporo. Prizadeva se oslabeti opozicijo, da bi mu ta predstavljala manjšo grožnjo. Napovedana prepoved udeležbe na predsedniških volitvah je zadnja poteza v tej smeri. Pred tem je na primer zaprl priljubljenega opozicijskega voditelja Leopolda Lopeza, Henriqueju Caprilesu pa je recimo prepovedal kandidirati.

T. J.