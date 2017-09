Venezuelska opozicija za pomoč prosi papeža

V protestih je od aprila umrlo 130 ljudi

1. september 2017 ob 12:25

Caracas - MMC RTV SLO, STA

Predsednik venezuelskega parlamenta Julio Borges je papeža Frančiška prosil, naj pri venezuelskem predsedniku Nicolásu Maduru posreduje, da bi dovolil odprtje humanitarnega kanala za dostavo pomoči v hrani in zdravilih za revne.

Borges, predsednik parlamenta, v katerem ima večino opozicija, je papeža v pismu prosil še, naj Madura pozove h "končanju političnega pregona" opozicije in spoštovanju človekovih pravic.

"Vsak teden štirje otroci umrejo zaradi lakote, primanjkuje že več kot 90 odstotkov zdravil, milijoni Venezuelcev pa pred tragedijo bežijo v tujino," je poudaril. Predsednik parlamenta je opozoril, da pomoči, ki so jo v minulih mesecih poslale organizacije, kot je čilski Karitas, venezuelska vlada ni sprejela.

Kot so sporočili iz Borgesovega urada, so papežu poslali pismo v času pred njegovim obiskom v sosednji Kolumbiji, kjer bo od 6. do 10. septembra.

Vatikan je bil sicer posrednik v lanskem dialogu med venezuelsko vlado in opozicijo, ki pa je propadel po mesecu dni.

Od aprila umrlo 130 ljudi

Venezuelo pretresa huda politična kriza, v okviru katere že od aprila potekajo protesti opozicije, ki zahteva odstop socialističnega predsednika Madura. V protestih je do zdaj umrlo 130 ljudi.

Opozicija Maduru pripisuje odgovornost za hudo gospodarsko krizo, v kateri se prebivalci soočajo s pomanjkanjem najosnovnejših dobrin, hrane, zdravil, mila, celo toaletnega papirja. Maduro po drugi strani trdi, da je kaos rezultat zarote, za katero stoji opozicija.

Nova ustavodajna skupščina, v kateri prevladujejo člani, zvesti predsedniku države, je avgusta sicer odvzela pristojnosti demokratično izvoljenemu parlamentu. Svetovne sile obtožujejo Madura, da želi z nadzorom nad državnimi institucijami odpraviti pritisk opozicije za njegov odstop.

ZN: Za največ kršitve odgovorna vlada

Spomnimo, Urad ZN-a za človekove pravice je avgusta sporočil, da je za kršitve človekovih pravic v Venezueli najodgovornejša vlada. Urad ugotavlja, da so varnostne sile uporabile pretirano silo. Urad ZN-a je sporočil, da so preiskali 124 primerov smrti v povezavi s protesti proti vladi predsednika Madura. V 46 primerih so odgovornost pripisali varnostnim silam, v 27 pa provladnim oboroženim skupinam. V preostalih primerih okoliščine niso bile jasne. Preiskovalci ZN-a so med kršitve našteli "hišne preiskave, mučenje in zlorabe ljudi, pridržanih v povezavi s protesti."

