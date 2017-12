Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Vagoni so pri padcu zadeli vozila, ki so se peljala po avtocesti. Foto: Reuters Na nesrečo se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je tvitnil, da nesreča kaže na potrebo po hitri potrditvi načrta za obnovo infrastrukture v ZDA. Foto: EPA Sorodne novice V iztirjenju vlaka v bližini Seattla več mrtvih Dodaj v

V železniški nesreči najmanj trije mrtvi, vlak močno prekoračil hitrost

Na tem odseku omejitev hitrosti 48 kilometrov na uro

19. december 2017 ob 07:19,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 10:53

Seattle - MMC RTV SLO

Ponedeljkova nesreča vlaka v ameriški zvezni državi Washington je terjala najmanj tri smrtne žrtve, 72 ljudi pa so odpeljali v bolnišnice. Vlak je na odseku, kjer je iztiril, močno prekoračil hitrost.

Številni, ki so ranjeni, so v kritičnem stanju, piše BBC. AP, ki se je skliceval na vire blizu oblasti, je poročal o šestih mrtvih. Oblasti so dodale, da so preiskale vse vagone in da ne izključujejo, da bo število žrtev naraslo. Vlak, ki je bil iz Seattla namenjen v Portland, se je v ponedeljek zjutraj iztiril z nadvoza nad avtocesto, pri tem pa je nekaj vagonov padlo na avtocesto pod nadvozom in na bližnje gozdnato območje ter zaprlo promet na avtocesti. Vagoni so zadeli sedem vozil, od tega dva tovornjaka. V teh vozili je bilo ranjenih več ljudi, a nihče ni umrl.

Vlak je ob 6.00 po tamkajšnjem času zapustil Seattle. Tiskovni predstavnik železnice Amtrak je sporočil, da se je nesreča zgodila uro in pol pozneje na odseku pri mestu DuPont nekoliko južno od Tacome, ki se je prej uporabljal samo za tovorne vlake. Vlak, ki je na tej progi vozil prvič, je imel 12 vagonov, z vsakim pa lahko potuje do 36 potnikov, a je bilo na vlaku le 86 ljudi, od tega 77 potnikov. Po podatkih policije je imelo od 72 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnice, deset hude poškodbe.

Na tem odseku omejitev 48 kilometrov na uro

Seattle Times je medtem pisal, da je bila omejitev hitrosti na tem odseku 48 kilometrov na uro. Omejitev je na večjem delu proge 128 kilometrov na uro, strojevodja pa bi moral pred tem odsekom zmanjšati hitrost. Kot je za časopis povedala predstavnica preiskovalcev nacionalnega urada za varnost v prometu, so dve milji pred odsekom, kjer se je vlak iztiril, nameščeni opozorilni znaki za zmanjšanje hitrosti. Po poročanju AP-ja naj bi vlak pred nesrečo vozil s hitrostjo več kot 130 kilometrov na uro. Vzrok za nesrečo sicer še ni bil potrjen, preiskovalci tudi niso komentirali, ali je bila kriva hitrost, potrdili so le, da je vlak v usodnem ovinku močno prekoračil hitrost.

T. J.