Varnostni svet soglasno pozval k spoštovanju premirja v Ukrajini

Novi spopadi zahtevali nove smrtne žrtve

1. februar 2017 ob 10:50

New York - MMC RTV SLO/STA

Varnostni Svet ZN-a je v torek soglasno pozval k takojšnjemu spoštovanju ustavitve ognja na vzhodu Ukrajine. V treh dneh je bilo namreč v tem delu države ubitih najmanj 13 ljudi.

Članice 15-članskega Varnostnega sveta so izrazile veliko zaskrbljenost nad nevarnim poslabšanjem razmer na vzhodu Ukrajine in posledicami za civilno prebivalstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izjavo je predlagala Ukrajina, Rusija pa ji ni nasprotovala.

Več mednarodnih organizacij je obe strani že v torek pozvalo k umiritvi spopadov in spoštovanju mirovnega sporazuma iz Minska, ki je bil sklenjen februarja leta 2015. Zaradi stopnjevanja nasilja na vzhodu Ukrajine se bo danes v glavnem mestu Belorusije sešla skupina za stike za rešitev ukrajinskega vprašanja, v kateri so predstavniki Ukrajine, Rusije in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

V Avdiivki 13 mrtvih, več deset ranjenih

Industrijsko mesto Avdiivka v bližini Donecka je od nedelje prizorišče spopadov, s katerimi želijo separatisti prevzeti oblast od vladnih sil. V prvih treh dneh je bilo v spopadih ubitih najmanj 13 ljudi, več deset jih je bilo ranjenih. V Avdiivki je zaradi spopadov več tisoč ljudi brez elektrike in ogrevanja. Gre za najhujše spopade, odkar sta obe strani 23. decembra lani podprli premirje.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je zaradi spopadov predčasno prekinil obisk v Berlinu. Izrazil je skrb, da se bo intenzivnost spopadov povečala zaradi naklonjenosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa Rusiji. Spopadi so namreč znova izbruhnili po sobotnem telefonskem pogovoru med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je novinarjem dejal, da je Kremelj zelo zaskrbljen in da ima "zanesljive podatke", da so spopade začele odpadniške enote proruskih separatistov.

B. V.