Varnostni svet ZN-a zahteva verodostojno preiskavo napada Savdske koalicije v Jemnu

Generalni sekretar ZN-a Guterres obsodil smrtonosni napad

10. avgust 2018 ob 10:36,

zadnji poseg: 10. avgust 2018 ob 21:31

New York - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Varnostni svet Združenih narodov je pozval k verodostojni preiskavi četrtkovega napada Savdske koalicije v Jemnu, v katerem je umrlo 51 ljudi, med njimi 40 otrok.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je napovedala preiskavo, da bi ugotovili okoliščine dogodkov. Rakete so v napadu zadele šolski avtobus v bližini trga, polnega civilistov. Rezultate preiskave želijo objaviti čim prej, je za savdsko tiskovno agencijo povedal visoki uradnik koalicije.

"Če izvedena preiskava (koalicije) ne bo verodostojna, jo bo seveda Varnostni svet želel preveriti," je po zasedanju povedala veleposlanica Združenega kraljestva pri ZN-u Karen Pierce, katere država trenutno predseduje Varnostnemu svetu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zasedanje so sicer zahtevale nestalne članice Bolivija, Peru, Poljska, Švedska in Nizozemska. "Videli smo fotografije umrlih otrok," so povedali na nizozemskem veleposlaništvu pri ZN-u. "Kar je trenutno ključno, je verodostojna in neodvisna preiskava," so poudarili.

Tri od petih stalnih članic - ZDA, Združeno kraljestvo in Francija - sicer podpirajo vojaško posredovanje savdske koalicije proti hutijevskim upornikom v Jemnu, vendar pa so zaskrbljene zaradi velikega števila civilnih žrtev.

Guterres obsodil napad

Tudi generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je pozval k neodvisni preiskavi napada in obsodil četrtkov smrtonosni napad.

"Generalni sekretar poudarja, da si morajo vse vpletene strani nenehno prizadevati, da v vojaških operacijah ne napadajo civilistov in civilnih objektov," je v izjavi za javnost dejal Guterresov tiskovni predstavnik Farhan Haq. Ob tem je poudaril, da morajo vse strani spoštovati svoje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega humanitarnega prava.

Guterres je tudi znova pozval h končanju konflikta v Jemnu in poudaril, da so pogajanja edini način za sklenitev miru. Vse jemenske strani je pozval, naj konstruktivno pristopijo k političnemu procesu, tudi za september napovedanim posvetom v Ženevi.

K preiskavi so pozvale tudi ZDA. "Seveda smo zaskrbljeni zaradi poročil, da je prišlo do napada, v katerem so umrli civilisti. Koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije pozivamo, naj izvedejo temeljito in transparentno preiskavo incidenta," je dejala tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert.

40 mrtvih otrok

V letalskem napadu je koalicija pod vodstvom Savdske Arabije v pokrajini Saada zadela šolski avtobus, ki je otroke peljal na poletno šolo. V napadu je umrlo 51 ljudi. Uporniki hutijevci so danes sporočili, da je število smrtnih žrtev med otroki narasla na 40. Sprva so poročali, da je umrlo najmanj 29 otrok. Ranjenih je bilo še 77 ljudi.

Zaradi slabih zdravstvenih storitev, ki so na tem območju zaradi triletne blokade in letalskih napadov omejene, pa se utegne število mrtvih še povečati. Koalicija je prevzela odgovornost za napad oz. "legitimno vojaško operacijo", kot je označila napad.

V Jemnu, ki je ena izmed najrevnejših držav v arabskem svetu, že skoraj štiri leta poteka uničujoč boj za oblast med vlado, ki jo podpirajo Savdijci, in hutijevskimi uporniki, povezanimi z Iranom.

K. T., J. R.