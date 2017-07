Vatikanska pediatrična klinika na udaru kritik

Nenapovedane inšpekcije niso dovoljene

4. julij 2017 ob 10:16,

zadnji poseg: 4. julij 2017 ob 10:47

Vatikan - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Vatikanska bolnišnica Bambino Gesù spada med najbolj cenjene v Italiji. V njej izvedejo tretjino vseh pediatričnih operacij v državi. Ima tudi koncesijsko pogodbo z italijanskim zdravstvenim sistemom.

Stoji na ekstrateritorialni parceli, kar naj bi bil po poročanju ameriških novinarjev Associated Pressa glavni razlog, da v njej nihče ne opravlja nenapovedanih inšpekcijskih pregledov.

V včeraj objavljeni raziskavi bolnišnico obtožujejo, da ne upošteva standardnih anestezijskih postopkov. Zdravniki naj bi otroke po posegih pospešeno prebujali, da tako izvedejo več operacij. Na terminalno bolnih naj bi opravljali nepotrebne posege in s tem ustvarjali večji dobiček.

Novinarji se sklicujejo na notranjo preiskavo iz leta 2014, v kateri naj bi odkrili kršitve standardnih postopkov, prenapolnjenost oddelkov in visoko tveganje za okužbe. V Vatikanu naj bi devet mesecev pozneje naročili novo preiskavo ameriških strokovnjakov, ki so ugotovili, da v bolnišnici ni večjih težav.

Več smrti domnevno zaradi bakterij

Po navedbah novinarjev, ki so govorili z uslužbenci bolnišnice, bolniki in sindikalisti, naj bi zaradi skoraj dve leti trajajočega izbruha patogenih enterobakterij na onkološkem oddelku umrlo osem otrok.

V bolnišnici Bambino Gesu so v ponedeljek, le nekaj ur po objavljenem poročilu, vse obtožbe zanikali, jih označili za netočne in napovedali tožbo proti ameriški medijski hiši.

Sporočili so še, da so pripravljeni vzeti v oskrbo angleškega dojenčka Charlieja Garda, čigar zgodba je v zadnjih tednih obšla svet. Charlie trpi za redko neozdravljivo boleznijo, v londonski bolnišnici Great Ormond Street pa so presodili, da ga ne bodo več ohranjali pri življenju.

Pestro dogajanje v Vatikanu

Vatikan se je znašel sredi zaporedja afer. Po odstopu glavnega finančnega revizorja Libera Miloneja zaradi domnevno previsoke plače, vsaj začasnem odhodu gospodarskega ministra kardinala Georgea Pella v domovino Avstralijo, saj ga avstralske oblasti obtožujejo pedofilskih dejanj. Papež Frančišek pretekli teden prefektu za doktrino vere kardinala Gerharda Müllerja, s katerim nista imela usklajenih stališč, ni podaljšal mandata.

Janko Petrovec, RTV Slovenija