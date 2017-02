Več kot 40 mrtvih v Homsu; v Ženevi brez dogovora o poteku pogajanj

Glavni vzrok spora usoda al Bašarja

25. februar 2017 ob 11:09

Ženeva, Homs - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Mirovna pogajanja v Ženevi, na katerih se strani še vedno ne strinjajo o samem programu in formatu pogajanj, so zasenčili novi napadi v Homsu, v katerih je umrlo več kot 40 ljudi.

Na mirovnih pogajanjih pod vodstvom Združenih narodov sta se v petek sestala odposlanec ZN za Sirijo Staffan de Mistura in predstavnik sirskega režima, veleposlanik Sirije pri ZN-u Bašar al Džafari, de Mistura pa naj bi se srečal tudi s predstavniki sirske opozicije, med katerimi so predstavniki uporniških borcev.

"Pogovarjali smo se o problemih, povezanih s formatom pogovorov," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po srečanju dejal Džafari. Predstavniki režima so dejali, da so dobili dokument o programu. Kot je povedal vir za AFP, v dokumentu piše, da naj bi se na pogajanjih pogovarjali o tranziciji v Siriji, ustavi in volitvah.

Kot največji dosežek tokratnih pogajanj velja prvo simbolno srečanje režima in opozicijo za isto mizo. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je to spodbudno dejanje, čeprav še ni znano, če bodo tudi pogajanja potekala iz oči v oči. Na preteklih treh pogajanjih pod okriljem ZN sprte strani niso zasedale za isto mizo.

Glavni razlog spora med stranema je prihodnost predsednika Bašarja al Asada, dodatno situacijo otežuje pomanjkanje zaupanja po šestih letih državljanske vojne. Rusija in režim se zavzemajo za vlado narodne enotnosti, v kateri bi Asad ostal predsednik, vendar za opozicijo Asadov obstanek ni sprejemljiv.

De Mistura je sicer že vnaprej posvaril, da na prvih pogovorih po aprilu 2016 ne pričakuje preboja ter dodal, da je trenutni sporazum o prekinitvi ognja sicer krhek, vendar je prvi po nekaj mesecih.

Več kot 40 mrtvih v napadih v Homsu

Mirovna pogajanja sta zasenčila dva samomorilska napada v mestu Homs na zahodu države. V sobotnih napadih naj bi umrlo več kot 40 ljudi, med njimi tudi obveščevalni agent.

Tokratna napada sta se zgodila v četrtih Ghouta in Mahata. Po besedah britanskega vojnega obveščevalca je bilo zvoke streljanja in eksplozij slišati že na začetku dneva, poroča Reuters. Varnostne službe so po napadih zaprle celotno mestno središče. "Bilo je najmanj šest napadalcev, večina se jih je razstrelila v bližini obveščevalnega in vojaškega štaba," je za AFP povedal Rami Abdel Rahman, direktor Sirskega observatorija za človekove pravice.

Odgovornost za napade ni prevzel še nihče, a AFP ocenjuje, da za napadi stoji samooklicana Islamska država (IS), ki ima pod nadzorom puščavsko podeželje vzhodno od mesta.

Homs je od maja 2014 pod nadzorom sirske vlade, z izjemo okrožja, ki je v rokah upornikov, poroča Reuters. Mesto je bilo od takrat večkrat bombardirano.

J. R.