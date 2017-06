Več tisoč Slovakov na ulicah opozarjalo na korupcijo v državi

Fico je na oblasti od leta 2012

6. junij 2017 ob 12:21

Bratislava - MMC RTV SLO/Reuters

Na ulicah Bratislave se je v ponedeljek zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti korupciji v državi in zahtevali odstop notranjega ministra Roberta Kalinaka.

Protestniki so vzklikali "Kalinak, odstopi" in "Pustite našo državo pri miru", mnogi so imeli v rokah slovaške in evropske zastave. Kalinak ne želi odstopiti, čeprav so mu dokazali povezave s poslovnežem sumljivega slovesa Ladislavom Basternakom, ki ga preiskujejo zaradi domnevne davčne utaje. Kalinak je priznal, da je kupil 17-odstotni delež v eni od Basternakovih podjetij, a oba vpletena zanikata, da bi pri tem prišlo do nepravilnosti.

Protestniki so zahtevali tudi odstop direktorja policije Tiborja Gašparja in posebnega tožilca Dušana Kovačika, ker po njihovem prepričanju nista naredila dovolj za izkorenitev korupcije v državi.

Fico stoji za svojim ministrom

Po ocenah slovaških medijev se je na ulicah zbralo od 5.000 do 10.000 ljudi, kar je bila ena največjih množic po prihodu na oblast premierja Roberta Fica leta 2012. Kalinak velja za drugega človeka v Ficovi stranki Smer.

Kot trdi politični strokovnjak Martin Slosiarik, je mnogo Slovakov izgubilo upanje v pravno državo in temelje demokracije, kar je voda na mlin skrajnim strankam. Tako je skrajno desničarska Ljudska stranka - Naša Slovaška lani prvič dobila sedež v parlamentu. Na omenjenih volitvah si je Fico priboril še drugi mandat na čelu vlade, njegova stranka Smer pa je izgubila večino v parlamentu.

Fico je po protestih izjavil, da je pristaš svobode govora in da Kalinak še vedno uživa njegovo podporo.

A. P. J.