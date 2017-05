Voditelji držav skupine G7 še neenotni glede nekaterih vprašanj

ZDA naj bi dobila še nekaj časa, da se odloči glede pariškega sporazuma

27. maj 2017 ob 12:46,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 12:50

Taormina - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Voditelji držav skupine G7 se nekaj ur pred objavo skupne izjave še niso uskladili glede vprašanja Rusije, bi pa naj potrdili boj proti protekcionizmu in uskladili besedilo skupne izjave glede podnebnih sprememb.

O neenotnosti poroča Reuters, ki se sklicuje na vir znotraj G7. Po besedah vira, diplomati niso bili enotni glede tega, ali naj izjava potrdi boj proti trgovinskemu protekcionizmu, a naj bi pozneje ameriški predsednik Donald Trump privolil, da se v besedilo izjave vključi zaveza boju proti protekcionizmu. Trump je v preteklosti sicer podpiral protekcionistične ukrepe ZDA.

Medtem ni jasno, ali bo skupna izjava omenila grožnjo novih ukrepov proti Rusiji zaradi njenega delovanja v Ukrajini.

Vir pa je za Reuters še dejal, da je del besedila glede podnebnih sprememb dogovorjen. Izjava naj bi tako sporočila, da šest od sedmih držav skupine podpira pariški sporazum o boju proti podnebnim spremembam iz 2015, Združenim državam Amerike dajejo na voljo še nekaj časa, da se odločijo o svojem stališču do tega vprašanja.

Bogati naj prispevajo več

Danes so se predstavniki sedmih držav G7 srečali s kolegi iz Etiopije, Kenije, Nigra, Nigerije, Tunizije in Gvineje, s katerimi so govorili o begunski krizi in lakoti. Razvojne organizacije so bogate države iz G7 pozvale, naj zagotovijo več denarja za boj proti lakoti v Afriki, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Italija še posebej občuti prihod prebežnikov iz Afrike in je pri svojem predsedovanju skupini G7 ves čas poudarjala pomembnost sodelovanja z afriškimi državami. Na to je spet spomnil italijanski premier Paolo Gentiloni, ki je dodal, da bi se moral tudi julijski vrh skupine najpomembnejših svetovnih gospodarstev G20 v Hamburgu osredotočiti na odnose z Afriko.

B. V.