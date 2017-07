Vzrok požara pri Splitu odprti ogenj ali žar

Ogenj uničil 4.500 hektarjev površin

20. julij 2017 ob 13:46

Zagreb/Split - MMC RTV SLO/STA

Policijska preiskava je izključila možnost, da je velik požar pri Splitu izbruhnil zaradi okvare na daljnovodu, tako da je bil vzrok požara odprti ogenj ali žar.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je dejal, da je požar pri Splitu povzročil plamen in dodal, da strokovnjaki preiskujejo območje pri kraju Tugare, kjer je izbruhnil požar, ki je v treh dneh zajel več kot 4.500 hektarjev borovega gozda, kmetijskih površin, grmičevja in travnikov in ogrozil vzhodna predmestja drugega največjega hrvaškega mesta. Potrdil je, da kriminalisti iščejo morebitnega storilca kaznivega dejanja.

Preliminarna policijska preiskava je namreč izključila možnost, da bi ogenj v ponedeljek zgodaj zjutraj izbruhnil zaradi okvare na daljnovodu, ki bi povzročila iskro in vnela suho rastlinje.

Država bo povsem povrnila škodo

Božinović je še dejal, da so v požaru popolnoma zgorele tri stanovanjske hiše, še 33 hiš pa deloma. Požar je uničil tudi 13 nenaseljenih hiš, 18 osebnih avtomobilov in tri tovorna vozila, še nekaj vozil pa je delno zgorelo. Kmetje so ostali brez enajstih nasadov oljk in treh rastlinjakov, je še pokazala preiskava. Minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić je na vladni seji potrdil, da bo država stoodstotno povrnila škodo, ki jo je požar povzročil na kmetijah.

Medtem je predsednik splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban razglasil elementarno nesrečo za celotno območje, ki ga je zajel požar. Posebna komisija bo ugotovila višino gmotne škode, na podlagi katere naj bi zahtevali finančna nadomestila od države. Hrvaška vlada je napovedala, da bo sredstva za odškodnine prebivalcem, ki jim je ogenj uničil premoženje, zagotovila iz državnega proračuna.

Gasilci so povedali, da so požar med Omišem in Splitom omejili, a še zmeraj stražijo, da se ne bi znova razplamtel.

Gori še vedno med Črno goro in Hrvaško

Medtem pa se je v sredo zvečer požar na skrajni jug Hrvaške razširil iz Črne gore. Požar je zajel približno 250 hektarjev površine, od tega je petina na hrvaški strani meje, v bližini kraja Konavli.

Poveljnik gasilcev iz Konavlov Mario Magud je dejal, povedal, da je bila noč mirna, saj ni bilo veliko vetra, zjutraj pa sta požar začeli gasiti dve letali. Gasilci so zaprosili še za dve dodatni letali. Pričakujejo, da bodo letala ustavila širjenje požara, ker gasilci na tleh zaradi hribovitega sveta ne morejo priti do mesta, kjer gori.

