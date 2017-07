Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 25 glasov Ocenite to novico! Hrvaški premier Andrej Plenković je potrdil, da je večina požarov pri Splitu pod nadzorom, tudi zaradi vetra, ki se je umiril, tako da so lahko posredovala letala za gašenje. Foto: Reuters Kot je dejal eden izmed gasilcev, se položaj umirja, a poudaril, da zaradi vetra ostajajo previdni. Katastrofo je označil za največjo v svojih 30 letih delovne dobe. Po besedah gasilcev bodo ogenj gasili še nekaj dni. Foto: Reuters Zaradi močnega vetra gasilska letala v ponedeljek niso mogla veliko pomagati. Foto: Reuters VIDEO Hudi požari pri Splitu na... VIDEO Obsežen požar ogrožal Split Sorodne novice Po Dalmaciji divjajo požari. Ogenj dosegel mestne četrti Splita. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Plenković ne sprejme odstopa obrambnega ministra Krstičevića

Požar naj bi bil v veliki meri pod nadzorom

18. julij 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 18. julij 2017 ob 18:40

Split, Salzburg, Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški obrambni minister Damir Krstičević je zaradi kritik predsednice Kolinde Grabar-Kitarović o prepoznem vojaškem posredovanju ob požarih odstopil. Hrvaški premier Andrej Plenković je na kriznem štabu v Splitu zagotovil, da je ogenj pod nadzorom.

"Menim, da bi lahko vojska prej prišla na teren. Čeprav niso izurjeni in niso opremljeni kot gasilci, je šlo za požar, za katerega je bila potrebna vsaka roka," je izjavila hrvaška predsednica v Salzburgu po današnjem srečanju s kolegoma iz Avstrije in Slovenije, Alexandrom Van der Bellnom in Borutom Pahorjem.

Krstičević je v ponedeljek prispel v Split, kjer je tudi sam sodeloval pri gašenju požarov. V ponedeljek je na območje požarov prispelo tudi nekaj sto hrvaških vojakov, ki so predvsem zavarovali vojaško raketno bazo v Žrnovnici blizu Splita.

Po današnjih izjavah predsednice države je obrambni minister nepreklicno odstopil, sta poročala hrvaška televizija in Jutarnji list na svoji spletni strani.

Plenković odstopa ne sprejme

Premier Plenković je po "nepreklicnem odstopu" ministra na izredni novinarski konferenci dejal, da Krstičevićevega odstopa ne bo sprejel. Povedal je, da se je z ministrom pogovoril in mu rekel, naj se pomiri ter pohvalil njegovo dosedanje delo, še posebej njegovo sodelovanje pri organizaciji gašenja požara v Dalmaciji. Upokojeni general Krstičević, ki je tudi podpredsednik hrvaške vlade, velja za enega najbolj tesnih Plenkovićevih sodelavcev.

Premier je na konferenci tudi ostro napadel hrvaško predsednico. Vprašal je, od kod predsednici informacije o prepoznem delovanju vojske, saj nihče izmed odgovornih v koordinaciji gašenja tega ni izpostavljal.

Medtem je Grabar-Kitarovićeva naredila korak nazaj in je sporočila, da je Krstičevićev odstop "absolutno nesprejemljiv", ker minister ni odgovoren za dogodke v Splitu.

Predsednica bo obiskala območje med Splitom in Omišem, kjer bo ocenila delovanje pristojnih služb. Na območju se od nedelje bojujejo z velikanskim požarom. Predsednica je zahtevala tudi preiskavo združevanja več požarov in njihovih vzrokov.

Plenković: Gasilci so se maksimalno angažirali

V Splitu, ki so ga gasilci ubranili pred velikim požarom, se je sešel krizni štab pod vodstvom hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki je zagotovil, da je ogenj zdaj pod nadzorom.

Zatem je Plenković spregovoril za medije in se najprej zahvalil gasilcem, članom vojske in policije ter preostalim prebivalcem, ki so postavili živi zid in se bojevali z ognjem: "Gasilci so se maksimalno angažirali. Številni so prišli tudi iz Zagreba in drugih županij. To pokaže veliko solidarnost pri delu na ravni države. Verjamem, da nas bo ta požar naučil določene lekcije in bomo izboljšali mehanizme za usklajevanje med organi." Plenković je dodal, da še zbirajo informacije o nastali škodi, če lahko razglasijo naravno nesrečo.

"Po informacijah, ki smo jih dobili, je požar v veliki meri pod nadzorom. Ogenj se gasi in lokalizira," je povedal Plenković in poudaril, da je to le eden izmed 14 požarov, ki so izbruhnili v splitsko-dalmatinski županiji v zadnjih štirih dneh. Največji je zajel 14 kilometrov dolgo in štiri kilometre široko območje. Trenutno se z ognjem na vseh prizoriščih bojuje več kot 700 gasilcev, na terenu pa je tudi več kot 150 vozil. Spregovoril je tudi o materialni škodi. Potrdil je, da je v požarih zgorelo več hiš in gospodarskih objektov ter napovedal, da bo vlada poskusila zagotoviti proračunska sredstva, da bi nadomestila škodo.

Zavrnil je kritike prebivalstva z ogroženih območij, da se v primeru požarov v okolici Splita javni sistem protipožarne zaščite ni dobro odrezal in da ni bilo pravočasne pomoči pristojnih javnih služb. Zaradi tega so se morali državljani sami organizirati pri reševanju svojih stanovanjskih in drugih objektov. Pozdravil je samoorganiziranje državljanov in dejal, da je pri tem pomembna koordinacija s tistimi, ki vodijo celotno gasilsko operacijo.

"Mednarodna pomoč ni bila potrebna"

Omenil je tudi, da je o vzrokih požarov še prezgodaj govoriti, ker policisti še zmeraj ne morejo opraviti celovite preiskave. "Težko je izvesti preiskavo, dokler požar ni pogašen. Treba je počakati, da pogasimo, seveda pa bomo opravili temeljito preiskavo," je pristavil glede ugibanj in namigovanj, da je bil požar podtaknjen.

Na novinarsko vprašanje, zakaj vlada ni sprejela ponujene mednarodne pomoči pri gašenju požarov, je odgovoril, da so gasilci presodili, da to ni bilo potrebno. Med drugimi je pomoč Hrvaški ponudila tudi Slovenija.

Požar zajel 4.500 hektarjev

Ogenj je ves ponedeljek ogrožal Split, v večernih urah dosegel južne dele mesta in nekatere stanovanjske četrti, vendar so po besedah poveljnika gasilcev splitsko-dalmatinske županije mesto pred hudim požarom ubranili. Dražen Glavina je v torek zjutraj dodal, da je najhujša grožnja za Split mimo, ponoči pa je bilo najhuje v krajih Žrnovnica, Srinjine, Strožanac in Podstrana, kjer je zagorelo nekaj hiš. Po pisanju Jutarnjega lista so gasilci v Podstrani in Strožancu do polovice noči gasili izključno stanovanjske hiše in gospodarske objekte.

Poveljnik gasilcev v Splitu Ivan Kovačević je v torek zjutraj zagotovil, da stanje ni več alarmantno, da še vedno gori na nekaterih koncih Splita, vendar ljudje in objekti niso več ogroženi. Zdaj lahko posredujejo gasilska letala, ki v ponedeljek zaradi močne burje niso mogla veliko pomagati.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je predsednik hrvaške gasilske zveze Ante Sanader dodal, da ni bilo nobene potrebe za evakuacijo mesta, ker so ukrepali pravočasno. Po njegovih besedah imajo dovolj sil za obrambo mesta. Velike težave je gasilcem, ki so jim na pomoč priskočili tudi prebivalci Splita in okoliških krajev, ki so organizirali protipožarno obrambo, povzročala orkanska burja, zaradi katere se je ogenj širil. Veter se je čez noč vendarle umiril. Na pomoč so prišle gasilske ekipe iz vse Hrvaške, angažirali so tudi vojsko. V ponedeljek okoli polnoči se je s severnega dela države na pot odpravilo 250 gasilcev s 50 vozili, od tega konvoj 30 iz Zagreba.

Po prvih grobih ocenah je požar med Omišem in Splitom zajel 4.500 hektarjev gozdov, trave, nizkega grmičevja, oljčnih nasadov in Sadovnjakov, poroča Jutarnji list. V gasilsko-operativnem centru Split so v ponedeljek prejeli več kot 5.000 klicev vznemirjenih prebivalcev. Na Hrvaškem poudarjajo, da v požarih nihče ni bil poškodovan. Nekaj gasilcev je poiskalo zdravniško pomoč predvsem zaradi dima.

"Kataklizmične podobe požara"

Hrvaški mediji so poročali o "kataklizmičnih podobah" požara, ki z veliko hitrostjo golta vse pred seboj. Zgorelo je več stanovanjskih hiš in drugih objektov. Na posnetkih z območij, ki jih je zajel požar, je videti tudi številna zažgana osebna in tovorna vozila. Zaradi požara so zaprte nekatere državne in županijske ceste na območju Splita. Splitski župan Andro Krstičević Opara je povedal, da bodo morali razglasiti stanje elementarne nesreče. Pozval je prebivalce, naj čim manj uporabljajo osebne avtomobile na mestnih vpadnicah, da ne bi ovirali prometa gasilcem in policiji. Prebivalce so oblasti pozvale k čim manjši uporabi električne energije in vode.

Črna gora bo zaprosila za mednarodno pomoč

Požar divja tudi v Črni gori, kjer je vlada sporočila, da je zaprosila za mednarodno pomoč. Najbolj je ogroženo območje polotoka Luštica, župani mest Kotor, Tivat in Hercegnovi pa so vlado zaprosili, naj pokliče na pomoč Hrvaško, Srbijo ter Bosno in Hercegovino, da pomagajo z letali za gašenje požara. Tudi tam se z ognjem bojujejo od nedelje, do zdaj pa so morali evakuirati več sto ljudi, ki so kampirali na ogroženih območjih.

Zveza Nato in njene zaveznice bodo priskočile na pomoč Črni gori, najmlajši članici povezave, pri gašenju požarov na jadranski obali. Poslale jim bodo letala za gašenje, potem ko je Podgorica zaprosila za pomoč tako Nato kot Evropsko unijo.

S požari se še naprej spopadajo v BiH-u

Samo v zadnjih 24 urah je v Bosni in Hercegovini nastalo 26 novih požarov. Večina jih je na območju Mostarja. Že več dni gori na gori Čvrsnica, ki je del naravnega rezervata Blidinje, ogenj je zajel gozdove. Gasilci so zaradi nedostopnega terena zaprosili za pomoč vojaških helikopterjev, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

T. J., J. R., Foto: Reuters/EPA