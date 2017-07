Po Dalmaciji divjajo požari. Ogenj dosegel mestne četrti Splita.

Gori tudi v Črni gori, Italiji, Franciji ...

17. julij 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 23:30

Split - MMC RTV SLO/STA

Ogenj, ki se zaradi močne burje že od nedelje širi po Dalmaciji, je dosegel tudi mesto Split in zajel nekatere stanovanjske četrti, a ga je gasilcem pred polnočjo uspelo obvladati.

Požar je zajel splitske četrti Dračevac, Mejaši in Kila, poroča Hina. Z ognjem se bojujejo gasilci, vojaki in meščani, kljub temu pa se je požar razširil tudi na trgovski center, ki so ga evakuirali. Po poročanju portala Index.hr je gasilcem okoli 23. ure ogenj uspelo obvladati, tudi zato, ker se je burja, ki je razplamtevala ogenj, polegla. V Splitu upajo, da bo tako tudi čez noč, sicer utegne veter požar spet poslabšati.

Ogenj je ogrožal tudi okolico bencinske črpalke v četrti Dračevac in poslopje sodišča, a naj bi se tam razmere za zdaj umirile, zgradba pa naj ne bi bila več ogrožena, še poroča Index.hr. V mestu je bilo sicer slišati tudi eksplozije. Po neuradnih podatkih je ogenj zajel smetarska vozila, saj je dosegel splitsko odlagališče odpadkov Karepovac.

Požar dosegel splitsko odlagališče odpadkov Karepovac

Celotno področje je zajeto v gost temen dim. Zaradi požara so morali izključiti tamkajšnji daljnovod. Zvečer je ogenj dosegel splitsko odlagališče odpadkov Karepovac. Ker se oblasti bojijo, da bi se utegnil požar od tam hitro razširiti na bližnje naselje Kamen, so tja poslali vojsko, ki bo poskušala preprečiti širjenje požara.

Kot poroča Index.hr, je nebo nad mestom prekrito z gostim črnim dimom, zaradi katerega je oteženo dihanje. Po vsem mestu zapirajo lokale in ljudi pozivajo, naj se umaknejo z ulic. Nekateri predeli Splita so brez elektrike, zaprte so tudi številne ceste.

Ljudje se spontano zbirajo in pomagajo gasilcem in vojski. Iz splitskega kliničnega centra so medtem meščane pozvali, naj izpraznijo parkirišča okrog bolnišnice.

65-letnik umrl zaradi kapi

S tega področja so poročali tudi o smrtni žrtvi, 65-letnik naj bi sicer umrl zaradi kapi, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočil notranji minister Davor Božinović, ki je obiskal Žrnavnico.

V Žrnavnici je tudi obrambni minister Damir Krstičević, ki se je zahvalil vsem tamkajšnjim prebivalcem in gasilcem, ki "delajo vse, da bi razmere ostale pod nadzorom". Po njegovem mnenju so razmere pod nadzorom, tudi raketno skladišče v Žrnavnici je na varnem in ni ogroženo.

Burja povzroča težave gasilcem

V Dalmaciji jim zaradi burje sicer še ni uspelo pogasiti požarov, ki so izbruhnili v nedeljo, medtem pa je preteklo noč dodatno zagorelo tudi na drugih koncih.

Ponoči so gasilci pohiteli v kraj Tugare pri Omišu, od koder se je požar začel širiti proti Splitu. Ogenj skuša zajeziti več kot 100 gasilcev z 32 vozili, je poročal hrvaški radio. Pričakujejo tudi pomoč letal za gašenje, a njihove polete ovira močan veter, ki obenem prispeva k širjenju požara. Zaradi požara so morali izključiti lokalni daljnovod.

V zgodnjih jutranjih urah je zgorel tudi borov gozd pri kraju Bogomolje na Hvaru, a so gasilci že zjutraj požar omejili.

V bližini Sitna Gornjeg gasilci branijo vsako hišo, podobno je v Tugaru, kjer pa se je ogenj že umaknil od hiš, vendar se lahko smer vetra še spremeni, je dejal poveljnik gasilcev splitsko-dalmatinske županije Dražen Glavina.

Tudi v Italiji se bojujejo z obsežnimi požari. Med drugim je zagorel borov gozd pri kraju Castelfusano, "zelena pljuča" Rima. Evakuirati so morali več družin. Gori tudi v Neaplju, Kampanji in Toskani. V Italiji je v štirih mesecih zgorelo že toliko površin kot v celotnem lanskem letu.

S požari se bojujejo tudi na jugu Francije v bližini Nice in v Provansi ter na Korziki. Tudi iz Portugalske poročajo o požarih na severu države in v osrednjem delu.

Gasilci medtem še vedno gasijo požar, ki je v nedeljo izbruhnil pri Perkoviću v bližini Šibenika. Kot so potrdili v središču za zaščito in reševanju v Šibeniku, jim pomaga več letal za gašenje. Zaradi požara je bil do 4. ure zjutraj prekinjen železniški promet med Perkovićem in Šibenikom.

Pod nadzorom pa je požar v občini Šestanovac v bližini Splita. Gasilcem je pred ognjem uspelo rešiti hiše v nekaj okoliških vaseh, je poročala hrvaška televizija.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek zvečer dejal, da si vsi prizadevajo omejiti škodo zaradi požarov v Dalmaciji, se zahvalil gasilcem za požrtvovalnost ter dejal, da bo Hrvaška, če bo treba, izkoristila evropske mehanizme za zaščito pred požari.

Požari tudi v Črni gori in BiH-u

Velik požar je zajel tudi črnogorski polotok Luštica na vstopu v Kotorski zaliv. Požar se je razširil v gostem borovem gozdu, plameni pa dosegajo višino do 30 metrov, zaradi česar je mogoče zgolj gašenje iz zraka. Pristojne oblasti so med peto in osmo uro zjutraj izvedle evakuacijo prebivalcev. Okoli 300 ljudi so čez morje odpeljali na varno, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Bosni in Hercegovini gasilci poskušajo zajeziti požara, ki sta se razširila na jugu države, v bližini Mostarja in mesta Trebinje, poroča Reuters.

