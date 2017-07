Ognjena ujma v Dalmaciji se umirja

Nekateri še vedno brez elektrike in vode

19. julij 2017 ob 19:27

Split - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Potem ko so Dalmacijo v preteklih dneh zajeli številni požari, se položaj umirja. V okolici Splita imajo "ogenj" pod nadzorom, gori še na treh mestih.

Na pogoriščih dežura kakih 500 gasilcev; pri gašenju še vedno pomagajo tudi letala. Delavci medtem odpravljajo škodo, nekateri prebivalci so še vedno brez elektrike in vode. Ponekod so pogoreli nasadi oljk.

"Razmere so pod nadzorom. Požar je pogašen, hišo niso ogrožene. Zdaj saniramo območje. Posamično še izbruhnejo požari, a jih sproti pogasimo," je dejal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Žrnovnica Branimir Roguljič. Prostovoljci Rdečega križa gasilcem razvažajo hrano, ki so jo donirali hoteli, trgovine in posamezniki.

Politiki ponujajo finančno pomoč

Politiki prizadetim v požarih ponujajo tudi finančno pomoč za obnovo vinogradov in oljčnih nasadov, a na tem razbeljenem dalmatindskem kamnu se ljudje bolj zanašajo sami nase. Ko domačini ugibajo o vzrokih za požar, pa namignejo, da bi zaradi njega kdo utegnil imeti koristi - s poceni prekategorizacijo kmetijskih v gradbena zemljišča, poroča dopisnica TV Slovenije Irena Ulčar Cvelbar.

Ukrajinci na pomoč Črnogorcem

Gori tudi v Črni gori. Po navedbah črnogorskega notranjega ministrstva v državi divja najmanj 15 požarov. Pet požarov so našteli na polotoku Luštica, gori tudi v več vaseh blizu Tivata in Herceg Novega, ponoči pa je zagorelo tudi blizu mest Cetinje in Nikšić ter prestolnice Podgorica. V sredo je ogenj na polotoku Luštica začelo gasiti gasilsko letalo iz Ukrajine. Razmere so se na polotoku ob vhodu v Kotorski zaliv sicer nekoliko umirile, saj je veter, ki je v zadnjih dneh oteževal gašenje, nekoliko oslabil.

A. V., TV Slovenija, Irena Ulčar Cvelbar