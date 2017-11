Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potem ko so je ameriško veleposlaništvo v Ankari (na fotografiji) naznanilo obnovitev izdajanja vizumov v Turčiji, je turško veleposlaništvo v Washingtonu na Twitterju sporočilo, da prav tako v omejenem obsegu obnavlja izdajo vizumov v ZDA. Foto: EPA Sorodne novice Zaostren spor med ZDA in Turčijo: vzajemno suspendiranje izdajanja vizumov Dodaj v

Washington in Ankara znova medsebojno izdajata vizume

"Vidmo izboljšanje varnostnih razmer"

6. november 2017 ob 19:52

Ankara,Washington - MMC RTV SLO, STA

ZDA so v omejenem obsegu obnovile izdajanje vizumov v Turčiji. Kmalu zatem je izdajanje vizumov v omejenem obsegu obnovila tudi Turčija v ZDA.

Državi sta odločitev sprejeli dan pred začetkom štiridnevnega obiska turškega premierja Binalija Yildirima v ZDA, v okviru katerega se bo med drugim srečal z ameriškim podpredsednikom Mikom Penceom. Z vzajemno zamrznitvijo izdajanja vizumov so odnosi med zaveznicama v zvezi Nato dosegli najnižjo točko v zadnjih desetletjih.

Ameriško veleposlaništvo je ukrep sprejelo 8. oktobra po aretaciji turškega uslužbenca konzulata v Carigradu. Ob tem je sporočilo, da morajo izvesti varnostno oceno. Turki so odgovorili z enakim ukrepom. Uslužbenec konzulata Metin Topuz je obtožen povezav z organizacijo v ZDA živečega pridigarja Fethullaha Gülena, ki mu turške oblasti pripisujejo odgovornost za lanski spodleteli poskus državnega udara, in ostaja v priporu.

"Vidmo izboljšanje varnostnih razmer"

Ameriško veleposlaništvo v Ankari je sporočilo, da so odločitev o omejeni obnovi izdajanja vizumov sprejeli zaradi "vidnega izboljšanja varnostnih razmer", pa tudi zato, ker so od visokih predstavnikov turške vlade prejeli zagotovila, da nikogar drugega z veleposlaništva ne preiskujejo in da lokalnega osebja na veleposlaništvu zaradi opravljanja uradnih dolžnosti ne bodo priprli ali aretirali.

So pa ponovili resno zaskrbljenost zaradi obtožb proti Topuzu, kot tudi proti nekaj Američanom, ki so jih prijeli v Turčiji v okviru izrednih razmer po poskusu državnega udara. Ankara sicer pritiska na Washington, naj ji izroči Gülena, ki sicer zanika vse obtožbe na svoj račun. Odnosi med državama pa so napeti tudi zaradi ameriške podpore kurdski milici v Siriji, ki jo ima Turčija za teroristično skupino.

T. J.