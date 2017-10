Zaostren spor med ZDA in Turčijo: vzajemno suspendiranje izdajanja vizumov

Ankara skoraj prepisala ameriško obvestilo

9. oktober 2017 ob 09:44

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Diplomatski spor med ZDA in Turčijo, ki ga je sprožila aretacija uslužbenca na ameriškem konzulatu v Carigradu, se zaostruje. Državi sta vzajemno suspendirali izdajanje vizumov.

ZDA so v nedeljo zvečer sporočile, da bodo suspendirale izdajanje vseh vizumov za turške državljane, razen priseljenskih. Ankara se je na to odzvala s sprejetjem enakega ukrepa.

Do zaostritve odnosov prihaja po tem, ko je bil prejšnji teden v Carigradu aretiran uslužbenec ameriškega konzulata, sicer turški državljan, zaradi suma povezav s turškim klerikom Fethullahom Gülenom, ki ga turške oblasti obtožujejo odgovornosti za lanski poskus vojaškega udara. Proti uslužbencu je bila vložena obtožnica zaradi vohunjenja in poskusa strmoglavljenja vlade. Washington je potezo označil za neutemeljeno in škodljivo za dvostranske odnose.

Z ameriškega veleposlaništva v Ankari so v nedeljo sporočili, da je vlada zaradi "nedavnih dogodkov" prisiljena ponovno proučiti "zavezanost" Turčije varnosti ameriških misij in osebja v državi. V vmesnem času bodo na vseh ameriških diplomatskih predstavništvih v Turčiji ustavili vse vizumske storitve za osebe, ki niso priseljenci. Gre torej za ustavitev izdajanja vizumov za tiste, ki želijo v ZDA potovati kot turisti, poslovno, na zdravljenja, začasno delo ali študij, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Norčevanje Ankare

Turčija se je na to novico kmalu odzvala tako, da je še sama napovedala ustavitev "vseh vizumskih storitev" za Američane v ZDA, vključno z izdajanjem vizumov preko spleta ali na meji. Kot poroča AFP, se je Ankara ob tem ponorčevala iz ukrepa ZDA, saj je turško veleposlaništvo v Washingtonu objavilo sporočilo, ki je bilo bolj ali manj dobeseden prepis ameriškega.

Več ameriških državljanov v turških zaporih

V turških zaporih je zaprtih več ameriških državljanov, obenem pa sta bila letos aretirana že dva lokalna uslužbenca ameriških diplomatskih misij v Turčiji.

