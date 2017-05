WHO: Mladi v Evropi jedo in pijejo preveč sladkorja, preveč časa presedijo

Mladi preveč časa preživijo pred računalniki

17. maj 2017 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kaže, da mladi po Evropi pojedo in popijejo preveč sladkorja, pojedo pa premalo sadja in zelenjave. Skoraj petina mladostnikov je predebelih.

Gauden Galea, direktor WHO-jevega oddelka za nenalezljive bolezni, med katerimi je tudi debelost, je dejal, da poročilo prikazuje "žalostno sliko", poroča britanski Guardian.

Poročilo glede debelosti pri mladostnikih, ki so ga za WHO sestavili raziskovalci na Univerzi St. Andrews na Škotskem, kaže, da je štiri odstotke mladostnikov po Evropi predebelih, 19 odstotkov pa jih je predebelih oziroma imajo čezmerno težo. Najvišji deleži so predvsem na jugu Evrope.

Bogatejši jedo več sadja

Leta 2014 je le 38 odstotkov mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let, iz 40 držav in pokrajin po Evropi dejalo, da vsakodnevno jedo sadje, trije odstotki pa so dejali, da sadja nikoli ni jedo. Fantje ob tem pojedo precej manj sadja kot dekleta, z odraščanjem pa uživanje sadja upada.

Več sadja pojedo mladi iz premožnejših družin, kar velja za vse države. 36 odstotkov mladih naj bi vsakodnevno jedli zelenjavo, pet odstotkov pa jih je dejalo, da je nikoli ne jedo.

Premalo fizičnih dejavnosti

Poleg tega, da se slabo prehranjujejo, mladi tudi preveč časa presedijo, v večini primerov za računalniškim ekranom. Okoli 60 odstotkov budnega časa preživijo sede, opozarja poročilo. Stopnje fizičnih dejavnosti so nizke in se nižajo z odraščanjem mladostnikov.

Kaže, da so običajne oblike fizičnih dejavnosti, kot so hoja, kolesarjenje ali aktivno igranje večinoma izginili iz življenja mladostnikov, je dejala koordinatorica raziskave Joanna Inchley.

Vse debelejši tudi na vzhodu Evrope

Direktorica WHO-ja za Evropo Zsuzsanna Jakab je dejala, da je posebej zaskrbljujoče, da je debelosti vse več tudi na vzhodu Evrope, kjer so bile stopnje tega zgodovinsko gledano nizke. Vlade je pozvala k ambicioznim ukrepom na tem področju.

Kot je izpostavila Joanna Inchley, so visoke stopnje čezmerne telesne teže in debelosti pomembna javnozdravstvena skrb. Debeli mladi ljudje bolj tvegajo razvoj kroničnih stanj, soočajo pa se tudi s psihološkimi težavami v obliki nižje samozavesti, depresije in družbene osame.

Gauden Galea iz WHO-ja ob tem opozarja, da večina mladih ne preraste debelost. Okoli 80 odstotkov mladostnikov, ki postanejo predebeli, bodo imeli težave s težo tudi kot odrasli, je dejal.

B. V.