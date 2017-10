WHO preklical imenovanje Mugabeja za ambasadorja dobre volje

Direktor WHO-ja upošteval mednarodne kritike

22. oktober 2017 ob 16:27

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Zimbabvejski voditelj Robert Mugabe po ostrih kritikah mednarodne skupnosti in humanitarnih organizacij vendarle ne bo ambasador dobre volje pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da je odločitev o preklicu imenovanja sporočil po "temeljitem premisleku" in po tem, ko je pozorno prisluhnil vsem kritikam, ki so jih med drugim izrazili iz britanske vlade in organizacije za človekove pravice Human Rights Watch.

WHO je 93-letnega Mugabeja pred nekaj dnevi povabila, naj kot ambasador dobre volje v Afriki pomaga v boju proti nenalezljivim boleznim, kot sta srčni infarkt in astma. Za to potezo so se odločili zaradi njegovih prizadevanj proti kajenju in nenalezljivim boleznim v Zimbabveju, a so kritiki opozorili na razpadajoč zdravstveni sistem v državi.

Agencije Združenih narodov sicer pogosto imenujejo vidne posameznike za ambasadorje dobre volje, da bi tako pritegnile dodatno pozornost sveta na določeno problematiko. Imenovanje Mugabeja, na katerega režim letijo številne kritike o kršenju človekovih pravic na mesto ambasadorja dobre volje, je bila sporna in nelogična, so opozorili kritiki. Na generalnega direktorja Tedrosa, ki je položaj prevzel julija, letijo kritike glede WHO-jevih odnosov z javnostjo, medtem ko bi organizacija morala sprejeti številne reforme, poroča BBC.

