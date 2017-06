Začetek novih pogovorov o združitvi Cipra

Grki želijo odhod turških vojakov, Turki sovladanje na otoku

28. junij 2017 ob 12:05

Crans Montana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Crans Montani v švicarskih Alpah so se začeli novi pogovori o vnovični združitvi Cipra, ki je na turško in grško stran razdeljen že 40 let. Januarski pogovori niso bili uspešni.

Pod okriljem Združenih narodov so se sestali predstavniki grških in turških Ciprčanov ter zunanji ministri Grčije, Turčije, Velike Britanije in visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini.

Vodja grških Ciprčanov Nicos Anastasiades in turških Ciprčanov Mustafa Akinci se bosta poskusila dogovoriti o združitvi otoka prvič po 40 letih.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA bodo v Crans Montani razpravljali o mejah, odškodninah za preseljene ljudi ter varnostnih vprašanjih. Ciprski Grki želijo odhod 30.000 turških vojakov, medtem ko si Turki, manjšina na otoku, želijo izmenjajočega se predsedstva. Nikozija je sicer še edina razdeljena evropska prestolnica.

Predstavnik ZN-a Espen Barth Eide je večer pred začetkom srečanja dejal, da verjame v uspešne pogovore, ki so po njegovem mnenju najboljša možnost za mir. Hkrati je opozoril, da "pogovori ne bodo lahki, saj ni zagotovila za uspeh". Zadnji pogovori med vpletenima stranema januarja niso bili uspešni.

Eide je izrazil strah, da je to morda zadnja priložnost za združitev otoka, ter oba voditelja pozval h koncu razdeljenosti, ki "slepi prihodnost naših otrok in omejuje velikanske možnosti tega krasnega otoka".

Ciper je razdeljen od leta 1974. Takrat so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Tam so pozneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija.

J. R.