Zagreb: Policija na domovih Todorića in drugih nekdanjih vodilnih Agrokorja

Todorić naj ne bi bil več na Hrvaškem

16. oktober 2017 ob 08:18

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški policisti in kriminalisti so zgodaj zjutraj začeli hišne preiskave v rezidenci družine Todorić in domovih več članov uprave Agrokorja. Ante Todorić naj ne bi bil na Hrvaškem.

Kot poroča HRT, sta v Kulmerjeve dvore nekaj pred 6. uro zjutraj prišli po dve policijski in osebni vozili. V poslopju ni bilo nobenega od članov družine Todorić, je poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1. V Kulmerjeve dvore sta potem nekaj po 7. uri prišla odvetnika Todorićevih Jadranka Sloković in Čedo Prodanović. Policija je obiskala tudi nekdanjega člana uprave in glavnega finančnika Agrokorja Ivana Crnjaca ter izvršno podpredsednico Agrokorja Ljerko Puljić. Kot poroča Jutarnji list, ima policija nalog za aretacijo Crnjaca, ki pa ga za zdaj še ni odpeljala iz njegove hiše.

Kot poročajo hrvaški mediji, bi lahko policisti v kratkem obiskali tudi druge nekdanje vodilne Agrokorja. Policija za zdaj ne daje informacij o preiskavi, to naj bi storila v kratkem. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je potrdil, da akcijo koordinira državno tožilstvo, ni pa odgovoril, ali policija ve, kje je Todorić.

Po navedbah HRT-ja Todorića ni več na Hrvaškem. Po nekaterih neuradnih virih je že dlje časa v Londonu, del družine pa naj bi bil na Dunaju. Imel naj bi vrsto poslovnih srečanj tudi v Beogradu. V palači Todorićevih blizu Zagreba v zadnjih dneh niso opazili nobenega od članov ene najbogatejših hrvaških družin.

Nekdanji prvi mož družinskega imperija se je sicer v nedeljo štirikrat oglasil prek bloga. Med drugim je zastavil vprašanje, ali bo hrvaška vlada podržavila tudi Lidl, znova pa je bil oster tudi do zakona lex Agrokor, ki je po njegovem mnenju koncernu povzročil veliko škodo, zagrozil pa tudi z novimi kazenskimi ovadbami in sumi o neodvisnosti revizije podjetja Price Water House.

K. T.