Zalivske države Katarju poslale seznam s 13 zahtevami

Katar bi moral zapreti Al Džaziro

23. junij 2017 ob 08:48,

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 09:33

Dubaj - MMC RTV SLO/Reuters

Štiri arabske države, ki bojkotirajo Katar, so prek mediatorja Kuvajta poslale seznam s 13 zahtevami, je povedal neimenovani predstavnik ene od zalivskih držav.

Savdska Arabija, Združeni arabski emirati (ZAE), Egipt in Bahrajn, ki so na začetku junija prekinile diplomatske in prometne povezave s Katarjem, vidijo izpolnitev vseh 13 zahtev kot edini način za konec trenutne politične krize v Perzijskem zalivu.

Štiri države od Katarja zahtevajo, da pretrga stike s terorističnimi organizacijami, kar mora tudi javno oznaniti. Mednje sodijo tako samooklicana Islamska država, Muslimanska bratovščina, Al Kaida, Hezbolah in Fronte Fateh al Šam, Al Kaidina veja v Siriji. Države zahtevajo tudi izročitev vseh obtoženih terorizma, ki so v Katarju.

Med zahtevami je tudi konec katarskega vmešavanja v domačo in tujo politiko štirih omenjenih držav ter prenehanje podeljevanja katarskih državljanstev državljanom omenjenih zalivskih držav. Katar mora državam tudi plačati odškodnino za stroške in škodo, povzročeno v preteklih letih.

Prekinitev stikov z Iranom

Glede na zahteve bi se Katar na politični in ekonomski ravni moral povezati s Svetom zalivskega sodelovanja, poroča Guardian. V sklopu tega bi Katar moral zapreti svoje diplomatske točke v Iranu, iz Katarja izgnate vse pripadnike Iranske revolucionarne garde in skladno z ameriškim jedrskim dogovorom prenehati s trgovanjem z Iranom.

Prekinitev ekonomskih vezi bi bila za Katar še posebej zahtevna, saj si z Iranom solastita kopensko nahajališče zemeljskega plina, ki za Katar predstavlja glavni energetski vir, še poroča Guardian.

Turčija je v četrtek poslala prvo ladjo s hrano in nekaj vojaki, vendar je med zahtevami tudi zaprtje turškega vojaškega oporišča v Katarju.

Deset dni časa za izpolnitev zahtev

Štiri države so sicer Katarju za izpolnitev vseh zahtev dale deset dni časa, po preteku katerih ponudba za preklic bojkota ob izpolnitvi 13 zahtev ne bo več na voljo, je dejal neimenovani uradnik in dodal, da so države zahteve Katarju izročile prek mediatorja Kuvajta.

Če bo Katar privolil v izpolnitev zahtev, bodo zalivske države nadzorovale izpolnjevanje zahtev. V prvem letu naj bi pričakovali mesečno poročanje, naslednje leto vsake tri mesece, nato pa deset let vsakoletna poročila.

Katar se z državami sicer ne namerava pogajati, dokler štiri države ne bodo preklicale sprejetih ukrepov, je sporočil katarski zunanji minister Mohamed bin Abdulrahman Al Tani.

