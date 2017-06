Turčija v Katar poslala prvo ladjo s hrano, pa tudi 25 vojakov

Turčija širi svojo vojaško prisotnost v Zalivu

22. junij 2017 ob 17:44

Ankara, Doha - MMC RTV SLO/Reuters

Turčija je po poročanju medijev v četrtek v Katar po uvedbi blokade zoper to zalivsko državo poslala prvo ladjo s hrano. Ankara pa je poslala tudi nekaj turških vojakov, ki naj bi jih bilo tako v Katarju nekaj več kot 100.

Medtem ko so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn, Egipt in nekaj drugih držav ta mesec s Katarjem pretrgali gospodarske in diplomatske stike zaradi obtožb o podpiranju terorizma in povezav z Iranom, je Doho med drugim podprla Ankara.

Turčija je do zdaj v Katar, kjer so se zaradi blokade pojavile težave z zalogami hrane, poslala že 105 tovornih letal s hrano, a kot je dejal turški gospodarski minister Nihat Zeybekci, to ni vzdržen način dobave pomoči. Zato je Turčija začela s pošiljanjem pomoči z ladjami in po kopnem. Ob hrani bodo poslali tudi druge potrebščine.

Prva turška ladja z okoli 4.000 tonami hrane, tudi sadja in zelenjave, je iz zahodne turške pokrajine Izmir izplula v četrtek zjutraj. V Doho naj bi prispeli čez približno 10 dni.

Ankara si ob pomoči Katarju želi ohranjati dobre odnose tudi z rugimi zalivskimi državami. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je tako glede na vire v njegovem uradu ponoči po telefonu govoril s savdskim kraljem Salmanom in prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanon. Erdogan in Salman naj bi se srečala na vrhu G20 v Hamburgu naslednji mesec.

Ob hrani tudi vojake

V Katarju se v skladu s sporazumom med državama iz leta 2014 nahaja tudi turško vojaško oporišče, turški parlament pa je 7. junija na hitro sprejel novo zakonodajo, ki omogoča napotitev več vojakov v zalivsko državo. Turški časnik Hurryjet na spletu poroča, da je Turčija zdaj poslala 25 vojakov in pet oklepnih vozil, ki se bodo v Katarju pridružili 88 turškim vojakom.

Sledile naj bi skupne vojaške vaje. Hurryjet še poroča, da bi lahko Turčija v Katar poslala do 1.000 vojakov, tam pa bi lahko namestila tudi svoje zračne sile.

B. V.