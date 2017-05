Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaradi "napake sistema", kot pravijo pri British Airways, deli spletne strani letalske družbe niso dosegljivi, nekateri potniki so trdili tudi, da se ne morejo prijaviti niti prek mobilne aplikacije. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi izpada informacijske tehnologije odpovedani poleti British Airwaysa

Težave tudi na več drugih letališčih po Evropi

27. maj 2017 ob 15:27

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska letalska družba British Airways je morala zaradi težav z informacijskim sistemom odpovedati vse polete z letališč Heathrow in Gatwick do 18. ure po krajevnem času. Za zdaj ni dokazov, da bi šlo za kibernetski napad.

Kot so sporočili iz letalske družbe, je "večja IT-sistemska napaka povzročila težave pri operacijah po vsem svetu". Ob tem so se svojim strankam opravičili za nevšečnosti in zagotovili, da si prizadevajo za čim hitrejšo odpravo napake. Za zdaj ni dokazov, da bi sistemsko napako povzročil kibernetski napad, poroča BBC.

Zaradi "napake sistema", kot pravijo pri British Airways, deli spletne strani letalske družbe niso dosegljivi, nekateri potniki so trdili tudi, da se ne morejo prijaviti niti prek mobilne aplikacije. Številni potniki so obtičali na letalu ali pa v dolgih vrstah na letališču.

Zaradi napake informacijsko-tehnološkega sistema imajo pri letalski družbi težave tudi v Rimu, Pragi, Milanu, Stockholmu in Malagi.

Kot poroča BBC, druge letalske družbe nimajo težav z izvajanjem poletov na letališči Heathrow in Gatwick ter z njiju.

K. T.