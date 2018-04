Zaradi prodaje kemikalij Siriji tožba proti belgijskim podjetjem

Podjetja se branijo, da so vse prijavili

18. april 2018 ob 19:40

Bruselj - MMC RTV SLO

Tri belgijska podjetja, ki so Siriji izvažala kemikalije, se bodo morala zdaj zaradi tega zagovarjati na sodišču. Kemikalije bi namreč lahko uporabili za izdelavo smrtonosnega živčnega agenta sarin.

Podjetja AAE Chemie, Danmar Logistics in Anex Customs so v letih med 2014 in 2016 v Sirijo izvozila 96 ton izopropanola. Podjetja se branijo, da niso vedela, da je po sankcijah iz leta 2013 izvoz tovrstnih kemikalij Siriji prepovedan, poleg tega pa pravijo, da so obmejni organi za izvoz vedeli.

Izopropanol se sicer lahko uporablja tudi v povsem običajnih izdelkih, kot je kislinski odstranjevalec barv. Bolj problematičen je kot komponenta za izdelavo sarina, ki naj bi ga proti svojim državljanom uporabljal sirski predsednik Bašar Al Asad. Tako vsaj trdijo Združeni narodi in zahodne države.

Belgijska finančna ministrica Florence Angelici je za AFP potrdila, da je bila proti omenjenim podjetjem vložena obtožnica zaradi lažnih carinskih deklaracij, primer pa bo na sodišče romal 15. maja.

"Vsak kilogram je bil pregledan"

Trojica vztraja, da niso vedeli za nove zahteve za dovoljenja in da so delovali v dobri veri, ko so še naprej trgovali s sirskimi podjetji z barvo in laki, kot so to počeli že deset let.

"Prav vsak kilogram, vsak zabojnik obmejni organi pregledajo. Izročili smo jim vse papirje. Preverili so vsak zabojnik in vse odobrili," je za BBC povedal Herman Van Landeghem iz podjetja Danmar Logistics.

"Zakaj so prižgali zeleno luž za zabojnike? Odprli smo jih pred nosovi carinikov. Vedo, kje jih prodajamo, že leta in leta jih pregledujejo, mi pa jih na Bližnji vzhod izvažamo že celo večnost. Imeli smo vse potrebne dokumente. Vse, kar izvozimo v Sirijo, gre strankam, ki niso na črnih seznamih. Niti ena."

Sirija je leta 2013 pristopila h konvenciji za kemično orožje, po kateri so vse zaloge sarina izročili za uničenje. A Združeni narodi so lani ugotovili, da je bil za poboj prebivalcev v uporniškem mestu Kan Šejkun aprila lani uporabljen sarin, Zahod pa sumi, da je bil sarin uporabljen tudi v domnevnem kemičnem napadu v Dumi ta mesec.

Oba incidenta sta dala povod za povračilni udarec zahodnih sil.

K. S.