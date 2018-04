Inšpektorji OPCW-ja prispeli v Dumo, prizorišče domnevnega napada

DSP zahteva opravičilo od političnega vrha



Društvo slovenskih pisateljev se je danes kritično odzvalo na odziv vrha slovenske politike na nedaven napad ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo. Kot so zapisali, od predsednika Boruta Pahorja ter premierja, zunanjega ministra in obrambne ministrice zahtevajo opravičilo zaradi njihovega ravnanja. "Ravnanje naših najvišjih predstavnikov oblasti je popolnoma nepotrebno, predvsem pa sramotno. Zatorej od njih, od predsednika republike, vlade (v odstopu), zunanjega ministra in obrambne ministrice zahtevamo opravičilo," so zapisali v izjavi. Predsednik republike Borut Pahor, ki je hkrati tudi vrhovni poveljnik Slovenske vojske, premier Miro Cerar, zunanji minister Karl Erjavec in obrambna ministrica Andreja Katič, ki opravljajo tekoče posle, so po oceni društva "s podporo storili nekaj, česar nikdar ne bi smeli"; pa naj je Slovenija članica zveze Nato ali ne.