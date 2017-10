Zaradi vse več nasilja v Afganistanu se zapirajo številne šole

Šole se zapirajo z "alarmantno hitrostjo"

17. oktober 2017 ob 12:11

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

V Afganistanu širjenje nasilja številne šole sili v zaprtje, kar spodkopava napredek v izobraževanju deklic v državi, razdejani zaradi vojn. Talibani so medtem izvedli nove napade. Umrlo je najmanj 45 ljudi.

Kot v poročilu, objavljenem v torek, ugotavlja organizacija za varovanje človekovih pravic Human Rights Watch (HRW), v Afganistanu na milijone deklic nikoli ni bilo v šoli. Po več kot desetletju in pol tujih vojaških posredovanj zaradi korupcije, nesigurnosti in drugih težav okoli dve tretjini afganistanskih deklic ne hodi v šolo.

Poročilo sicer ugotavlja, da je bilo kljub izzivom na milijone otrok deležnih izobrazbe, ki je sicer ne bi bili, a ta napredek zdaj ogroža vse več nasilja in vse manj mednarodnega financiranja, poroča Reuters.

"Alarmantna hitrost" zapiranja šol

"V najnevarnejših delih države se šole zapirajo z alarmantno hitrostjo," piše v poročilu. Vojna je prizadela šole najmanj od leta 2005, a spopadi so se razširili tudi na prej varna območja. V pokrajini Kandahar se je po besedah predstavnika lokalne vlade čez poletje tako zaprlo 130 od 435 šol.

Dostop do izobrazbe sicer spodkopava več dejavnikov, tudi omejeno število kvalificiranih učiteljev, pa tudi pomanjkanje sanitarij.

Poročilo HRW-ja kot relativno uspešen izobraževalni program izpostavlja program na skupnosti temelječega izobraževanja, ki je na številnih območjih povečal dostop do šol. Program zdaj ogroža upad mednarodnega financiranja, svari poročilo. Avtorji poročila sicer poudarjajo, da so tovrstni programi le začasna rešitev, saj jih izvajajo neprofitne organizacije, financirajo pa se z mednarodnimi donacijami.

HRW opozarja na pomanjkanje dolgoročne strategije tako s strani vlade kot s strani donatorjev, zaradi česar so programi in učenci izpostavljeni nevarnosti nepredvidenih zaprtij šol. To pa lahko vpliva na prihodnost izobraževanja za mlade.

Najmanj 45 mrtvih v napadih talibanov

Medtem so talibani izvedli nove napade na varnostne sile, v katerih je umrlo več deset ljudi. V mestu Gardiz, glavnem mestu Paktie, so talibani napadli center za urjenje policijskih sil. Kot je sporočilo afganistansko notranje ministrstvo, se je napad začel z avtomobilom bombo, ki je eksplodiral v bližini centra, nato pa so številni oboroženi napadalci začeli z napadom, ki še traja.

V provinci Gazni na vzhodu države pa je okoli 300 talibanov napadlo sedež guvernerja Andarja in policije, pri tem pa je umrlo 14 pripadnikov afganistanskih varnostnih sil, devet jih je bil ranjenih. Napadli so tudi dve nadzorni točki, pri čemer je umrlo 16 ljudi.

B. V.