V Kabulu eksplozija pred banko. Umrlo najmanj pet ljudi.

Napadi na banke vse pogostejša taktika talibanov

29. avgust 2017 ob 12:01

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

V bližini veleposlaništva ZDA in sedeža zveze Nato v Kabulu je odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo najmanj pet ljudi, najmanj osem je bilo ranjenih.

Pred poslovalnico ene od zasebnih bank v premožnejšem delu mesta se je razstrelil samomorilski napadalec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do napada je prišlo v času, ko naj bi številni predstavniki varnostnih sil prišli po svoje plače.

Banka je sicer blizu poslopij ameriškega veleposlaništva in območja z več drugimi diplomatskimi predstavništvi. Odgovornost za napad so že prevzeli talibani, tarča pa naj bi bili vojaki in policisti.

Zadnja v vrsti eksplozij je afganistansko glavno mesto pretresla teden dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump naznanil, da ZDA še ne bodo umaknile svojih vojakov iz Afganistana.

Maja je v diplomatski četrti Kabula odjeknila ogromna eksplozija tovornjaka bombe, ki je terjala približno 150 življenj, še 400 je bilo ranjenih. V prvi polovici leta je bilo v Kabulu po podatkih ZN-a ubitih 209 civilistov, 777 pa jih je bilo ranjenih.

Vlada predsednika Ašrafa Ganija je ob vse večji jezi javnosti zaradi nevarnosti v Kabulu poostrila nadzor okoli središča mesta, kjer je bila izvedena večina napadov.

B. V.