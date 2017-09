Talibani zaprli bolnišnice na jugu Afganistana

Napad na Natov konvoj v Kabulu

24. september 2017 ob 10:26

Tarin Kot - MMC RTV SLO, Reuters

V južni afganistanski pokrajini Uruzgan so v preteklih dneh talibani zaprli večino bolnišnic in zahtevali oskrbo njihovih borcev, so sporočile lokalne oblasti.

Starejši ljudje v pokrajini se na poziv lokalnih oblasti poskušajo pogovoriti s talibani in jih odvrniti od početja, je sporočil tiskovni predstavnik pokrajinskega guvernerja Dost Mahamad Najab. "Bolnišnice niso prostor za politiko, zato talibane pozivamo, naj zdravnikom in zdravstvenim delavcem dovolijo vrnitev na delo," dodaja.

Od 49 bolnišnic oziroma središč za bolnišnično oskrbo obratujejo le še tri, med njimi glavna bolnišnica, kjer talibani zahtevajo oskrbo svojih borcev, poškodovanih v bitkah na območju Uruzgana. Pred zaprtimi izpostavami se zbirajo dolge vrste ljudi, poroča New York Times.

Tiskovni predstavnik talibanov je sporočil, da so zdravstvena središča zavzeli zaradi ponudbe nekakovostnih storitev. "V središčih ni zdravnikov in osebja. Večkrat smo pozvali k boljši oskrbi. Če lokalne oblasti ne bodo priskrbele osnov, jih bomo mi," sporočajo talibani.

Talibani prevzemajo nadzor nad Uruzganom

Pokrajina Uruzgan meji na pokrajini Kandahar in Helmand pod talibanskim nadzorom, zato je v zadnjih letih pogosto prizorišče spopadov med lokalnimi varnostnimi silami in talibanskimi uporniki, ki počasi prevzemajo nadzor nad pokrajino in želijo zavzeti prestolnico Tarin Kot, poroča New York Times.

Uruzgan so ameriške vojaške sile označile kot prednostno nalogo za leto 2017, zato tam afganistanske vojaške sile usposablja ameriška vojska.

Talibani nadzirajo 40 odstotkov Afganistana

Bolnišnični incident osvetljuje problematiko afganistanske z Zahoda podprte vlade v Kabulu, ki ima velike težave z nadzorovanjem pokrajin, kjer so talibani najbolj navzoči. Čeprav niso zavzeli nobenega od večjih ali pomembnejših mest, talibani, ki se borijo za izgon tujih sil in striktno uvedbo islamskega prava nad državo, nadzorujejo okoli 40 odstotkov afganistanskega ozemlja.

Zahodno od afganistanske prestolnice Kabul je napadalec z avtomobilom bombo napadel danski konvoj v sklopu Natove misije v Afganistanu. Poročil o žrtvah še ni, prav tako odgovornosti ni prevzela še nobena skupina.

