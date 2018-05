Zaradi zlorab Larryja Nassarja mora univerza žrtvam plačati 500 milijonov dolarjev

Nassar je bil del ameriške reprezentance kar 19 let

17. maj 2018 ob 13:42

Detroit - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Univerza Michigan State bo morala plačati 500 milijonov dolarjev odškodnine gimnastičarkam, ki so bile žrtve zlorab nekdanjega športnega zdravnika Larryja Nassarja, ki je bil obenem tudi zdravnik ameriške ženske gimnastične reprezentance.

54-letni Nassar je bil zaradi zlorab, ki segajo v 90. leta prejšnjega stoletja, letos obsojen na tri zaporne kazni zaradi posedovanja otroške pornografije in spolnih napadov in bo ostal za zapahi do konca življenja. Skupinsko tožbo proti njemu je vložilo 332 njegovih žrtev - največ je bilo gimnastičark, zlorabljal pa je tudi druge športnice. To je najpogosteje počel doma, v telovadnicah in v svoji ordinaciji na kampusu univerze Michigan State, ki je več let zanemarjala opozorila in obtožbe. Zlorabljal je tudi na posebnem pripravljalnem taboru za olimpijske telovadke ter na domačih in mednarodnih tekmovanjih, med drugim tudi na olimpijskih igrah. Ni ga ustavila niti navzočnost staršev deklet, saj jih je otipaval tudi takrat, kar je prikril s svojim telesom.

Med žrtvami so tudi dobitnice olimpijskih naslovov, ameriške vrhunske gimnastičarke Simone Biles, Jordyn Wieber, Aly Raisman, Gabby Douglas in McKayla Maroney. Nassar je bil zdravnik ameriške ženske gimnastične reprezentance kar 20 let, v obdobju 1996-2015.

Do zdaj je morala denarnico najbolj na široko odpreti zaradi podobnih škandalov univerza Penn State, ki je 35 žrtvam spolnih zlorab pomočnika trenerja v ameriškem nogometu Jerryja Sanduskega plačala 100 milijonov dolarjev. Upravni odbor univerze Michigan State je sporočil, da jim je resnično in iskreno žal za vse, in priznal potrebo po spremembi odnosa do spolnih zlorab in preventive. Kje bo univerza dobila toliko denarja, sicer ni jasno.

Rachael Denhollander iz Louisvilla v Kentuckyju, ki je prva javno spregovorila o zlorabi, je dejala, da odškodnina pravilno kaže na ogromno škodo, ki je bila storjena, vendar pa sama doslej še ni opazila kakšnih velikih sprememb na univerzi.

75 milijonov za morebitne nove žrtve

Ob izreku kazni Nassarju je izjave podalo 250 žrtev, pozneje pa se jim jih je pridružilo še več. Velik kos odškodninske pogače si bodo najprej odrezali odvetniki, ampak načeloma naj bi 425 milijonov šlo za 332 žrtev, 75 milijonov pa bodo prihranili za morebitne nove žrtve, ki se še niso opogumile s priznanjem.

Zaradi škandala je odstopilo nekaj vodilnih na univerzi Michigan State in ameriški gimnastični zvezi, tožbe pa so vložene še proti zvezi, ameriškemu olimpijskemu komiteju in številnim športnim klubom v okolici mesta Lansing v Michiganu, kjer je sedež univerze s skoraj 40.000 študenti.

Letni proračun univerze je 1,36 milijarde dolarjev, od česar država Michigan prispeva skoraj 300 milijonov dolarjev, drugo pa se nabere od šolnin, ki bodo v prihodnje verjetno malce višje. Žrtve so morale v zameno za denar odstopiti od podpore zakonodaji, ki se sprejema v državnem kongresu. Gre za poskus odvzema imunitete javnim ustanovam, če so malomarne v primerih spolnih zlorab.

A. P. J.