ZDA: 11 mrtvih v nesreči ladje na priljubljenem jezeru Table Rock

Potapljači iščejo pogrešane

20. julij 2018 ob 07:56,

zadnji poseg: 20. julij 2018 ob 13:29

Washington - MMC RTV SLO, STA

Na priljubljenem turističnem jezeru Table Rock v ameriški zvezni državi Missouri je v četrtek potonila turistična ladja. V nesreči je umrlo najmanj enajst ljudi, več je ranjenih.

Na ladji naj bi bilo 31 turistov turistov, med njimi otroci.

Po navedbah šerifa Douga Radarja je v nesreči umrlo najmanj osem ljudi, kasneje je krajevna televizija KYTV poročala o najmanj deset mrtvih. V bolnišnico so prepeljali sedem ponesrečencev.

V času nesreče je bil na območju silovit veter z neurjem. Sunki vetra so dosegli do 100 kilometrov na uro, zato so se na območju podrla številna drevesa, poškodovani so bili tudi daljnovodi.

Jezero Table Rock je umetno jezero južno od mesta Springfield v bližini meje z Arkansasom.

