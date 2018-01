ZDA opažajo manj pobojev v vojni proti mamilom na Filipinih

Še naprej podpora Manili

31. januar 2018 ob 12:56

Manila - MMC RTV SLO

ZDA so previdno optimistične glede boja proti mamilom na Filipinih, saj opažajo zmanjšanje zunajsodnih pobojev.

Od začetka krvavega boja proti mamilom, ki se je začel s prihodom Rodriga Duterteja na predsedniško mesto julija leta 2016, so ZDA za več milijonov dolarjev zmanjšale financiranje programa za nadzor mamil v okviru filipinske policije.

A kot ugotavlja visoki predstavnik ameriške administracije za boj proti mamilom James Walsh, so zdaj na vidiku pozitivni znaki, zato ZDA ostajajo pri podpori prizadevanj Manile za boj proti mamilom.

"Rekel bi, da so ZDA previdno optimistične," je dejal Walsh in pojasnil, da je opazno spreminjanje zunajsodnih pobojev, ki so bili povezani s tihotapljenjem in preprodajo mamil.

Od julija leta 2016 je bilo v Dutertejevi vojni proti mamilom glede na vladne podatke ubitih skoraj 4.000 ljudi, ki so bili ustreljeni v obračunih s policijo. A organizacije za človekove pravice opozarjajo, da je ta številka precej višja, policijo pa ob tem obtožujejo, da hladnokrvno ubija ljudi.

Dutertejev tiskovni predstavnik Harry Rogue je zatrdil, da v vojni proti mamilom ni zunajsodnih pobojev, a je vseeno pozdravil opažanja Američanov, kar je pripisal zavedanju pomena dosežkov kampanje proti mamilom.

Rogue je pojasnil, da njihova prizadevanja temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in zavezi zašćite ljudi, da lahko živijo mirno in varno.

G. V.