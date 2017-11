Po srečanju z Dutertejem Trump izpostavil "odličen odnos"

Trumpa v Manili pričakali tudi protestniki

13. november 2017 ob 10:46

Manila - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju s filipinskim kolegom Rodrigom Dutertejem dejal, da ima z njim "odličen odnos". Prejšnja ameriška vlada je bila do Duterteja sicer kritična.

Ni jasno, ali je Trump v pogovoru izpostavil vprašanje kršitev človekovih pravic na Filipinih zaradi Dutertejeve vojne proti mamilom, v okviru katere je bilo ubitih skoraj 4.000 ljudi. Zaradi tega je Duterteja prejšnja ameriška vlada pod vodstvom predsednika Baracka Obame kritizirala.

Do srečanja med obema predsednikoma je prišlo na vrhu Združenja držav Jugovzhodne Azije (Asean). Po zasebnem srečanju ameriški predsednik ni odgovoril na vprašanje, ali je izpostavil vprašanje človekovih pravic, poroča BBC. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders je dejala, da sta se predsednika te teme na kratko dotaknila, a več ni povedala, Dutertejev predstavnik pa je dejal, da o tej temi predsednika nista govorila.

Odkar je leta 2016 prevzel položaj, Duterte vodi obsežno akcijo zoper kriminal, ki po mnenju kritikov spodkopava temeljne človekove pravice. Predsednik je tako spodbujal zunajsodne usmrtitve vpletenih v trgovanje z mamili, dejal je tudi, da bi "z veseljem poklal" tri milijone odvisnikov od mamil v državi.

Policija sporoča, da je v operacijah proti mamilom od leta 2016 ubila skoraj 4.000 ljudi, več kot 2.000 pa jih je bilo ubitih v zločinih, povezanih z mamili. Trump je Duterteja zaradi njegovega delovanja na tem področju že pohvalil in dejal, da opravlja "izjemno delo".

Protesti proti Trumpu

Na ulicah filipinskega glavnega mesta Manila se je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA na protestu približno šest kilometrov od prizorišča vrha zbralo okoli tisoč levičarskih aktivistov, kmetov in izgrednikov, ki so med drugim zažgali podobo Trumpa v obliki kljukastega križa. Nosili so tudi protiameriške slogane. Izbruhnili so spopadi s policijo, v katerih je bilo ranjenih 16 ljudi. Policija je proti protestnikom uporabila vodni top.

B. V.