ZDA: "Rusko afero" bo preiskoval nekdanji direktor FBI-ja

Zapleti po odstavitvi Comeyja

18. maj 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 18. maj 2017 ob 07:53

Washington - MMC RTV SLO/STA

Namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein je imenoval nekdanjega direktorja FBI-ja za posebnega preiskovalca domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve v korist Donalda Trumpa in morebitnih povezav med Trumpovo kampanjo in Rusijo.

Posebni preiskovalec je postal 72-letni Robert Mueller, Rosenstein pa je sporočil, da je v interesu javnosti preiskavo predal v roke neodvisni osebi. "Posebni preiskovalec je nujno potreben, da bo imela lahko ameriška javnost polno zaupanje v izid preiskave. Naša država temelji na vladavini prava in javnost mora vedeti, da vladni uradniki pošteno uveljavljajo zakone," je sporočil Rosenstein in tako presenetljivo uslišal zahteve demokratske manjšine v ameriškem kongresu.

Predsednik Trump je sporočil, da se bo končalo po njegovih prepričanjih. "Dosledna preiskava bo potrdila, kar že vemo - ni bilo nobenih zvez med mojo kampanjo in tujo državo. To sem že velikokrat povedal. Veselim se hitrega zaključka te zadeve. Nikoli se ne bom prenehal boriti za ljudi in vprašanja, ki so najpomembnejša za prihodnost naše države."

Demokrati so zahtevali imenovanje posebnega tožilca za preiskavo glede domnevnih povezav z Rusijo, potem ko je Trump prejšnji teden odpustil direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja, pozive pa so okrepili, ko sta Washington Post in New York Times objavila novici o Trumpovi izdaji zaupnih informacij ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in o tem, da naj bi Trump skušal vplivati na Comeyja, da konča preiskavo ruske afere. Republikanci so sprva trdili, da poseben tožilec ni potreben, po novici o imenovanju Muellerja pa so se s tem sprijaznili.

Mueller je zaslovel kot direktor FBI-ja (urad je vodil 12 let pod Georgeem Bushem mlajšim in Barackom Obamo), ko je skupaj s Comeyjem, ki je bil pri predsedniku Georgeu Bushu mlajšemu namestnik pravosodnega ministra ZDA, zagrozil z odstopom, če bo vlada nadaljevala sporni program nadzora nad ameriškimi državljani v imenu vojne proti terorizmu.

Sessions se je izločil iz odločitev

Pravosodni minister Jeff Sessions se je sicer izločil iz vseh preiskav in odločitev glede ruske afere, ker je med zaslišanji pred potrditvijo na položaj "pozabil" priznati svoja srečanja z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom. Ta je v središču afere zaradi stikov z nekdanjim Trumpovim svetovalcem za nacionalno varnost Michaelom Flynnom, glede katerega naj bi Trump želel, da Comey konča preiskavo.

Nepredvidljivi posebni preiskovalci

Imenovanje posebnega neodvisnega tožilca oziroma preiskovalca je zelo nepredvidljiva zadeva, kot se je lahko prepričal nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton. Zanj so posebnega tožilca imenovali za preiskavo zemljiških poslov v Arkansasu, končalo pa se je z laganjem o spolnem razmerju s pripravnico Monico Lewinsky in poskusom odstavitve (ang. impeachment) leta 1999.

Posebni tožilec lahko skliče veliko poroto za obtožnice proti vsem članom Trumpove kampanje, pa tudi proti članom administracije. Lahko zasliši kogar želi, tudi Trumpa, ki si bo moral zdaj poiskati odvetnika.

Posebni tožilec je lahko zelo neprijeten za tiste, ki jih preiskuje zato, ker lahko med preiskavo odkrije kakšna druga kazniva dejanja in razširi preiskavo. Trump ima zelo pisano preteklost in obstaja vprašanje, ali bo preiskava zadela ob še kaj zanimivega.

B. V.