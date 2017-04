Tillerson: Zaupanje med ZDA in Rusijo "majhno"

Putin pravi, da so se odnosi po prihodu Trumpa še poslabšali

12. april 2017 ob 12:27,

zadnji poseg: 12. april 2017 ob 20:27

Moskva - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ameriški državi sekretar Rex Tillerson je na obisku v Moskvi izjavil, da je med ZDA in Rusijo raven zaupanja nizka.

"Dve najmočnejši jedrski sili na svetu ne moreta imeti takšnih odnosov," je dejal na novinarski konferenci po pogovorih z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in predsednikom Vladimirjem Putinom.

Lavrov je dejal, da je Moskva pripravljena na dialog z Washingtonom kljub napetim odnosom med državama. "Kljub množini obstoječih problemov, obstajajo znatne možnosti za skupno delo," je izjavil ruski zunanji minister. "Rusija je odprta za dialog z ZDA na različnih področjih, ne samo za dialog, ampak tudi za skupno ukrepanje za doseganje rezultatov na področjih, kjer se to sklada z interesi obeh držav."

Zatrdil je tudi, da sta Moskva in Washington zavezana boju proti terorizmu. "Potrdili smo skupen namen vodenja brezkompromisnega boja proti mednarodnemu terorizmu," je izjavil Lavrov.

Tillerson se je v Moskvi sestal z Lavrovom, nenapovedano pa tudi s Putinom, čeprav so nekateri opazovalci menili, da se to zaradi nedavnih napetosti med državama ne bo zgodilo. Glavna tema pogovorov je bil konflikt v Siriji, pri katerem državi vztrajata vsaka na svojem bregu.

Lavrov je sicer ob začetku pogovorov s Tillersonom dejal, da si želi odkrite razprave in da si obeta, da bo na pogovorih "izvedel za prave namere ZDA". "Za nas je pomembno, da razumemo vaše stališče, stališče ZDA, in dejanske namere administracije," je dejal Lavrov.

Tillerson prvič v Moskvi po uradni dolžnosti

Gre sicer za prvi Tillersonov obisk Moskve na položaju zunanjega ministra ZDA, ki poteka predvsem v znamenju odnosov obeh držav ob vojni v Siriji.

Lavrov je dodal, da je za Moskvo pomembno, da se ameriški zračni napadi na Sirijo ne bodo ponovili. Spomnimo, Moskva je po četrtkovem napadu ZDA poudarila, da njihov napad na sirsko vojaško oporišče ni imel mednarodnopravne podlage.

Washington sicer napad označuje za odgovor na napad sirskih vladnih sil na sirsko mesto Kan Šejkun, v katerem je umrlo najmanj 87 ljudi. ZDA namreč režim predsednika Bašarja Al Asada obtožujejo, da je pri tem uporabil kemično orožje, kar Al Asad zanika, pri tem pa mu pritrjuje tudi Moskva.

Putin: Odnosi slabši pod Trumpom

Putin je že pred srečanjem s Tillersonom na ruski televiziji dejal, da obstajata dve glavni razlagi za incident s kemičnim orožjem v pokrajini Idlib. Po njegovih besedah so tako bodisi sirske vladne zračne sile zadele uporniške zaloge kemičnega orožja bodisi gre za namerno zasnovan incident, ki je imel namen diskreditirati sirsko vlado. Putin je še dejal, da se je Damask odrekel vsem svojim zalogam kemičnega orožja.

Putin je ob tem še dejal, da so se odnosi med Moskvo in Washingtonom poslabšali, odkar je položaj v ZDA prevzel Donald Trump. Ruski predsednik je poudaril, da se zaupanje med državama nikakor ni izboljšalo, kot so številni pričakovali, prav poslabšalo pa naj bi se na vojaškem področju, kjer zaupanja ni.

