ZDA svarijo pred kitajsko "militarizacijo" v Južnokitajskem morju

Za nadzor nad Južnokitajskim morjem si prizadeva več držav

3. junij 2017 ob 14:38

Singapur - MMC RTV SLO/STA

ZDA ne bodo sprejele kitajske "militarizacije" otokov v Južnokitajskem morju, je opozoril ameriški obrambni minister James Mattis, ki je obenem Peking pohvalil zaradi prizadevanj za krotitev Severne Koreje.

Mattis je na mednarodni varnostni konferenci v Singapurju dejal, da koraki Kitajske v smeri militarizacije Južnokitajskega morja spodkopavajo stabilnost v regiji. "Nasprotujemo državam, ki militarizirajo umetne otoke in uveljavljajo pretirane pomorske zahteve. Ne moremo in ne bomo sprejeli enostranskega, prisilnega spreminjanja statusa quo," je dejal Mattis glede kitajskega prisvajanja velikega dela Južnokitajskega morja, čemur nasprotujejo Filipini, Vietnam, Malezija, Brunej in Tajvan. Države na tistem območju so zaradi nadzora nad Južnokitajskim morjem v sporih že stoletja, napetosti pa v zadnjih letih rastejo.

BBC poroča, da so ameriški predsednik Donald Trump in drugi višji ameriški predstavniki večkrat dejali, da bodo varovali ameriške interese v Južnokitajskem morju, kjer potekajo pomembne ladijske poti. Peking medtem vztraja, da bo "branil svoje pravice na območju".

ZDA pozdravljajo kitajska prizadevanja glede Pjongjanga

Glede Severne Koreje pa je Mattis povedal, da predstavlja ta država "jasno in neposredno grožnjo". Ameriška administracija je po njegovih besedah vesela kitajske zavezanosti sodelovanju v mednarodnih prizadevanjih za odpravo jedrskega orožja na Korejskem polotoku.

Spomnil je na aprilske besede kitajskega predsednika Ši Džinpinga, ko je ta pozval tako Washington kot Pjongjang, naj se izogibata dejanjem, ki bi okrepila napetosti na Korejskem polotoku. "Tem besedam morajo slediti dejanja," je dejal Mattis. "Verjamemo, da bo Kitajska prepoznala Severno Korejo kot strateško odgovornost. Predsednik Trump je dal jasno vedeti, da je obdobje strateškega potrpljenja mimo," je dodal.

B. V.