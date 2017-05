Nov severnokorejski izstrelek zasenčil začetek foruma v Pekingu

Na Kitajskem tudi slovenski minister Počivalšek

14. maj 2017 ob 07:57,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 08:51

Seul - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Severna Koreja je zjutraj po lokalnem času znova izstrelila balistično raketo, ki je po 30 minutah padla v Japonsko morje. Dogodek je povzročil zaskrbljenost v mednarodni skupnosti.

Po južnokorejskih in japonskih navedbah naj bi izstrelek letel 700 km daleč in dosegel višino več kot 2.000 km, šlo pa naj bi za nov tip rakete. Raketo so izstrelili iz pokrajine Kusong severozahodno od prestolnice Pjongjang.

Strokovnjaki pravijo, da je poizkus pokazal, da lahko severnokorejski izstrelki dosežejo precej daljše razdalje, kot so jih pokazali prejšnji poizkusi. Dosegli naj bi lahko tudi do 6.000 km oddaljene tarče, kot so, na primer, Havaji. Zadnji štirje severnokorejski poizkusi v zadnjih dveh mesecih so bili sicer neuspešni.

"Nad izstrelkom, ki je padel tako blizu Rusije, v resnici bližje Rusiji kot Japonski, tudi Rusija ne more biti zadovoljna," so iz Bele hiše prenesli sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in druge države pozvali k poostritvi sankcij zoper Severno Korejo. ZDA menijo, da Severna Koreja razvija izstrelek, ki bi lahko z jedrskim orožjem dosegel njihovo državo.

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je že izrazil zaskrbljenost nad dogodkom, prav tako so ga obsodili kitajsko zunanje ministrstvo, v torek novoizvoljeni južnokorejski predsednik Mun Dže In in japonski premier Šinzo Abe.



Gospodarska in finančna pobuda Kitajske

Z najnovejšim dejanjem je Pjongjang očitno namenoma zasenčil začetek foruma "Ena cesta, en pas", ki se je začel v Pekingu. Udeležuje se ga 29 predsednikov držav in vlad ter visoki predstavniki skoraj 100 držav. Gre za najpomembnejšo gospodarsko in finančno pobudo Kitajske do zdaj, s katero se želi Peking povezati predvsem z državami osrednje Azije, Bližnjega vzhoda, Afrike in Evrope.

Pobuda, ki jo je pred dobrimi tremi leti sprožil kitajski predsednik Ši Džinping, je na Zahodu naletela na številne pomisleke. Foruma naj bi se udeležila tudi delegacija Severne Koreje.

Najnovejša severnokorejska provokacija utegne biti kar zadeva Kitajsko kaplja čez rob, saj lahko ogrozi uspešen potek foruma. Omenjena pobuda, ki je znana tudi kot nova svilna cesta, bo povezala 65 držav, v katerih živi več kot štiri milijarde ljudi. V ta namen naj bi Kitajska vložila v naslednjih letih približno 1.000 milijard dolarjev. V Pekingu poudarjajo, da gre za odprto pobudo, katere namen je vsestranski razvoj vseh držav, ki sodelujejo v njej.

Na Zahodu so kljub temu zadržani, saj sodijo, da si poskuša Kitajska na ta način razširiti predvsem svoj vpliv in plasirati svoje ogromne proizvodne viške. Evropska gospodarska zbornica v Pekingu, na primer, poudarja, da niso jasne niti struktura organizacije, ki naj bi vodila to pobudo, niti njene prioritete, zato investicije v nekatere manj razvite države ob tej poti prinašajo izgubo.



Zaradi omenjene skepse na forumu ne bo najvišjih politikov iz treh najbolj razvitih držav Evropske unije. Na konferenci bodo sicer sodelovali predsedniki vlad Italije, Španije, Madžarske in Grčije. Osrednji gost bo Putin, posebne odposlance pa bodo poslale tudi ZDA, Japonska in Južna Koreja.

Nekatere države, predvsem ZDA, so izrazile nezadovoljstvo, ker so prireditelji na forum povabili tudi delegacijo Severne Koreje in nameravajo bojkotirati seje, na katerih bodo sodelovali njeni predstavniki. Slovenijo bo na dvodnevnem forumu zastopal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

M. R.; Uroš Lipušček, Radio Slovenija