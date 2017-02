ZDA uvedle nove sankcije proti Iranu. Trump: Iran se igra z ognjem.

Iran: Ne bomo začeli vojne

3. februar 2017 ob 18:03

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriško finančno ministrstvo je uvedlo nove sankcije proti Iranu kot odgovor na nedavni raketni preizkus in iransko podporo jemenskim upornikom.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, ukrepi veljajo za 13 posameznikov in 12 ustanov, ki po navedbah ZDA sodelujejo v iranskem raketnem programu. "Nadaljevanje iranske podpore terorizmu in razvoj njegovega balističnega programa predstavljata grožnjo regiji, našim partnerjem po svetu in ZDA," je dejal John Smith z ameriškega finančnega ministrstva.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem obtožil Iran, da se igra z ognjem, potem ko je Teheran njegova svarila v povezavi z iranskim nedeljskim preizkusom balistične rakete označil za neutemeljena in provokativna. "Iran se igra z ognjem. Ne cenijo tega, kako 'prijazen' je bil Obama z njimi. A jaz ne bom," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Trump.

Kot posledica novih sankcij so že narasle cene nafte, poroča BBC. Iran je namreč eden od največjih proizvajalcev nafte na svetu.

Teheran: Orožje bomo uporabili le v samoobrambi

Iranski zunanji minister Mohamad Džavad Zarif je na ameriška opozorila odgovoril, da Iran nikoli ne bo začel vojne, da pa se lahko zanese le na svoj obrambni sistem. "Našega orožja ne bomo uporabili proti nikomur razen v samoobrambi. Bomo videli, ali lahko kdo izmed tistih, ki se pritožujejo, zatrdi enako," je zapisal na Twitterju.

Po iranskem balističnem preizkusu je Washington v sredo izdal opozorilo, da bodo ob morebitnih incidentih sledili ukrepi, a je Teheran odgovoril, da Trumpa ne bodo poslušali, in napovedal dodatne izstrelitve. Trump je v četrtek zatrdil, da so glede Irana na mizi vse opcije.

Bela hiša obtožuje Iran, da je s preizkusom balistične rakete kršil resolucijo Varnostnega sveta ZN-a 2231, ki mu to izrecno prepoveduje. Trumpova administracija poleg tega posredno krivi Iran za napad na vojaško ladjo Savdske Arabije, ki so ga izvedli jemenski hutijevski uporniki. Iransko podporo upornikom Bela hiša predstavlja kot jasno sporočilo mednarodni skupnosti, da Iran destabilizira Bližnji vzhod in ogroža ameriške zaveznike v regiji.

B. V.